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    Главная / Торги / закупка МТР для нужд ЯМАЛ СПГ подшипники (INF13945,INF14734,INF14742,ЕГ0000049,INF14886,INF14948,INF14998,INF15011,INF14452,INF14453,INF14888,INF15047,INF15049,INF15075,INF15096,INF15106)

    закупка МТР для нужд ЯМАЛ СПГ подшипники (INF13945,INF14734,INF14742,ЕГ0000049,INF14886,INF14948,INF14998,INF15011,INF14452,INF14453,INF14888,INF15047,INF15049,INF15075,INF15096,INF15106)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.08.2020 13:0026.08.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020713Дата и время окончания срока приема заявок закупка МТР для нужд ЯМАЛ СПГ подшипники (INF13945,INF14734,INF14742,ЕГ0000049,INF14886,INF14948,INF14998,INF15011,INF14452,INF14453,INF14888,INF15047,INF15049,INF15075,INF15096,INF15106)МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП020713

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    закупка МТР для нужд ЯМАЛ СПГ подшипники (INF13945,INF14734,INF14742,ЕГ0000049,INF14886,INF14948,INF14998,INF15011,INF14452,INF14453,INF14888,INF15047,INF15049,INF15075,INF15096,INF15106)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    14.08.2020 13:20

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП020713_ИТОГОВЫЙ.rtf

    Приложение_2_Формат_КП.xls

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество Ямал СПГ
    Все закупки и тендеры Ямал СПГ

    Юридический адрес

    629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А

    Почтовый адрес

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22

    Контактный телефон

    +7 495 228-98-50

    Факс

    +7 495 228-98-49

    Адрес электронной почты

    Irina.Novichkova@yamalspg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Новичкова Ирина ----

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка МТР для нужд ЯМАЛ СПГ подшипники (INF13945,INF14734,INF14742,ЕГ0000049,INF14886,INF14948,INF14998,INF15011,INF14452,INF14453,INF14888,INF15047,INF15049,INF15075,INF15096,INF15106)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.08.2020 13:00 GMT +326.08.2020 13:0026.08.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020713Дата и время окончания срока приема заявок закупка МТР для нужд ЯМАЛ СПГ подшипники (INF13945,INF14734,INF14742,ЕГ0000049,INF14886,INF14948,INF14998,INF15011,INF14452,INF14453,INF14888,INF15047,INF15049,INF15075,INF15096,INF15106)Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    26.08.2020 13:0026.08.2020 13:0026.08.2020 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП020713Дата и время вскрытия заявок закупка МТР для нужд ЯМАЛ СПГ подшипники (INF13945,INF14734,INF14742,ЕГ0000049,INF14886,INF14948,INF14998,INF15011,INF14452,INF14453,INF14888,INF15047,INF15049,INF15075,INF15096,INF15106)Москва

    Подведение итогов не позднее

    28.02.2021 18:3028.02.2021 18:3028.02.2021 18:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020713Подведение итогов не позднее закупка МТР для нужд ЯМАЛ СПГ подшипники (INF13945,INF14734,INF14742,ЕГ0000049,INF14886,INF14948,INF14998,INF15011,INF14452,INF14453,INF14888,INF15047,INF15049,INF15075,INF15096,INF15106)Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.02.202128.02.2021 18:3028.02.2021 18:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020713Подведение итогов не позднее закупка МТР для нужд ЯМАЛ СПГ подшипники (INF13945,INF14734,INF14742,ЕГ0000049,INF14886,INF14948,INF14998,INF15011,INF14452,INF14453,INF14888,INF15047,INF15049,INF15075,INF15096,INF15106)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка МТР для нужд ЯМАЛ СПГ подшипники (INF13945,INF14734,INF14742,ЕГ0000049,INF14886,INF14948,INF14998,INF15011,INF14452,INF14453,INF14888,INF15047,INF15049,INF15075,INF15096,INF15106)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Открытое акционерное общество Ямал СПГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Ямал СПГ
    Все закупки и тендеры Ямал СПГ

    Адрес местонахождения

    629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22

    Классификатор ОКПД2

    29

    Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    28.15.3

    Части подшипников, зубчатых передач и элементов приводов

    28.15

    Подшипники, зубчатые колеса, зубчатые передачи и элементы приводов

    26

    Оборудование компьютерное, электронное и оптическое

    28

    Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

    C

    ПРОДУКЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/838332/name/6013e9ae16a785.59630339

    29.01.2021

    Приложение 2 Формат КП

    18.01.2021

    1.1 Приглашение к участию в процедуре_

    18.01.2021

    1.2 Приложение 1 Заявка на участие

    18.01.2021

    1.3 Инструкция по оформлению и подаче заявок

    18.01.2021

    1.5 Требования по отгрузке Товара

    18.01.2021

    1.6. Приложения к требованию по отгрузке

    18.01.2021

    Договор и прил

    18.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Шарикоподшипник 6206-RZ / C3 радиальный однорядный 62мм 30мм 16ммАртикул: 6206-RZ/C3 / Производитель: S.K.F."

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Подшипник 6215A3-H-SN24T35DCG108U2U79A поз.23 для 414-P-002AB"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Подшипник 6213A4-H-SN24T35DCG100AU6U79A поз.20 для 414-P-001"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Подшипник 6217A1-H-SN24T35DCG134U2U79A поз.21 для 414-P-001"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Подшипники на компрессор GA30VSDP A 13 APB 400 50; серийный номер API435386"

    Кол-во: 4

    "Позиция 6"

    "Подшипник игольчатый BK2216 INA или аналог производителей SKF, NSK, NTN, KOYO, FAG, кроме Российских"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Подшипник игольчатый BK2216 INA или аналог производителей SKF, NSK, NTN, KOYO, FAG, кроме Российских"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Ууплотнение корпуса подшипника насоса, артикул A04951A235, производитель - Inpro/Seal"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Подшипник UC205"

    Кол-во: 24

    "Позиция 10"

    "Корпус подшипника F205"

    Кол-во: 6

    "Позиция 11"

    "Комплект подшипников для двигателя (6319M/C3)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "Подшипник двигателя (NU1034M/C3)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 13"

    "Комплект подшипников (6319M/C3) 346-P-001A/B/C"

    Кол-во: 2

    "Позиция 14"

    "Подшипник 42х20х12мм 6004Z,"

    Кол-во: 2

    "Позиция 15"

    "Подшипник,50x110x27,NU310P/C3,NTN"

    Кол-во: 6

    "Позиция 16"

    "Подшипник 6310-2Z/C3 SKF"

    Кол-во: 10

    "Позиция 17"

    "Подшипник 6205-2Z/C3"

    Кол-во: 4

    "Позиция 18"

    "Подшипник 6208-2Z SKF"

    Кол-во: 10

    "Позиция 19"

    "Подшипник 6208-Z/C3"

    Кол-во: 10

    "Позиция 20"

    "Подшипник шариковый однорядный с двумя уплотнениями 180100 ГОСТ8882-75 или аналог"

    Кол-во: 800

    "Позиция 21"

    "Подшипник шариковый однорядный с двумя уплотнениями 180102 ГОСТ8882-76 или аналог"

    Кол-во: 800

    "Позиция 22"

    "Подшипник 6208СЗ к воздуходувке Becker D-422-79 Wuppertal"

    Кол-во: 4

    "Позиция 23"

    "Подшипник NSK 6205"

    Кол-во: 8

    "Позиция 24"

    "Двухрядный самоустанавливающийся шарикоподшипник SNR 2211.КС3. Производитель NTN-SNR."

    Кол-во: 4

    "Позиция 25"

    "Корпус подшипника SNR 511-609. Производитель NTN-SNR."

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Подшипник радиально-упорный SKF 7309BECBP"

    Кол-во: 6

    "Позиция 27"

    "Подшипник радиальный SKF 6309"

    Кол-во: 3

    "Позиция 28"

    "Подшипник 6312 SKF"

    Кол-во: 4

    "Позиция 29"

    "Подшипник 6312-2Z"

    Кол-во: 2

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    Дата аукциона:
    02.03.2022 г., 12:00
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