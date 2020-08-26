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Номер извещения
ГП020713
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
закупка МТР для нужд ЯМАЛ СПГ подшипники (INF13945,INF14734,INF14742,ЕГ0000049,INF14886,INF14948,INF14998,INF15011,INF14452,INF14453,INF14888,INF15047,INF15049,INF15075,INF15096,INF15106)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
14.08.2020 13:20
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А
Почтовый адрес
117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22
Контактный телефон
+7 495 228-98-50
Факс
+7 495 228-98-49
Адрес электронной почты
Irina.Novichkova@yamalspg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Новичкова Ирина ----
Место рассмотрения предложений
Москва
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Закупка МТР для нужд ЯМАЛ СПГ подшипники (INF13945,INF14734,INF14742,ЕГ0000049,INF14886,INF14948,INF14998,INF15011,INF14452,INF14453,INF14888,INF15047,INF15049,INF15075,INF15096,INF15106)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.08.2020 13:00 GMT +326.08.2020 13:0026.08.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020713Дата и время окончания срока приема заявок закупка МТР для нужд ЯМАЛ СПГ подшипники (INF13945,INF14734,INF14742,ЕГ0000049,INF14886,INF14948,INF14998,INF15011,INF14452,INF14453,INF14888,INF15047,INF15049,INF15075,INF15096,INF15106)Москва
Дата и время вскрытия заявок
26.08.2020 13:0026.08.2020 13:0026.08.2020 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП020713Дата и время вскрытия заявок закупка МТР для нужд ЯМАЛ СПГ подшипники (INF13945,INF14734,INF14742,ЕГ0000049,INF14886,INF14948,INF14998,INF15011,INF14452,INF14453,INF14888,INF15047,INF15049,INF15075,INF15096,INF15106)Москва
Подведение итогов не позднее
28.02.2021 18:3028.02.2021 18:3028.02.2021 18:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020713Подведение итогов не позднее закупка МТР для нужд ЯМАЛ СПГ подшипники (INF13945,INF14734,INF14742,ЕГ0000049,INF14886,INF14948,INF14998,INF15011,INF14452,INF14453,INF14888,INF15047,INF15049,INF15075,INF15096,INF15106)Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
28.02.202128.02.2021 18:3028.02.2021 18:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020713Подведение итогов не позднее закупка МТР для нужд ЯМАЛ СПГ подшипники (INF13945,INF14734,INF14742,ЕГ0000049,INF14886,INF14948,INF14998,INF15011,INF14452,INF14453,INF14888,INF15047,INF15049,INF15075,INF15096,INF15106)Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка МТР для нужд ЯМАЛ СПГ подшипники (INF13945,INF14734,INF14742,ЕГ0000049,INF14886,INF14948,INF14998,INF15011,INF14452,INF14453,INF14888,INF15047,INF15049,INF15075,INF15096,INF15106)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Ямал СПГ
Все закупки и тендеры Ямал СПГ
Адрес местонахождения
629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А
117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22
29
28.15.3
28.15
26
28
C
Документация лота
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 24
Кол-во: 6
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 6
Кол-во: 10
Кол-во: 4
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 800
Кол-во: 800
Кол-во: 4
Кол-во: 8
Кол-во: 4
Кол-во: 1
Кол-во: 6
Кол-во: 3
Кол-во: 4
Кол-во: 2
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