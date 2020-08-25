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Номер извещения
32009406186
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Услуга по техническому обслуживанию, ремонту легковых автомобилей и лёгкого коммерческого автотранспорта.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
17.08.2020 09:21
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
111123, Г МОСКВА, Ш ЭНТУЗИАСТОВ, ДОМ 56,
Почтовый адрес
111123, Г МОСКВА, Ш ЭНТУЗИАСТОВ, ДОМ 56
Контактный телефон
+7 495 672-29-97
Факс
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Адрес электронной почты
zakupka@projektor.ru
Ф.И.О. контактного лица
Казьмин Сергей Иванович
Место рассмотрения предложений
г. Москва, шоссе Энтузиастов, д. 56, стр. 44, ком. 604.4
Закупки и тендеры
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Услуга по техническому обслуживанию, ремонту легковых автомобилей и лёгкого коммерческого автотранспорта.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.08.2020 09:00 GMT +325.08.2020 09:0025.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009406186Дата и время окончания срока приема заявок Услуга по техническому обслуживанию, ремонту легковых автомобилей и лёгкого коммерческого автотранспорта. г. Москва, шоссе Энтузиастов, д. 56, стр. 44, ком. 604.4
Дата и время вскрытия заявок
25.08.2020 09:0025.08.2020 09:0025.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009406186Дата и время вскрытия заявок Услуга по техническому обслуживанию, ремонту легковых автомобилей и лёгкого коммерческого автотранспорта. г. Москва, шоссе Энтузиастов, д. 56, стр. 44, ком. 604.4
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
27.08.202027.08.2020 10:0027.08.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009406186Подведение итогов не позднее Услуга по техническому обслуживанию, ремонту легковых автомобилей и лёгкого коммерческого автотранспорта. г. Москва, шоссе Энтузиастов, д. 56, стр. 44, ком. 604.4
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуга по техническому обслуживанию, ремонту легковых автомобилей и лёгкого коммерческого автотранспорта.
Начальная цена
1 301 560,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГОКБ ПРОЖЕКТОР
Все закупки и тендеры АО ГОКБ ПРОЖЕКТОР
Адрес местонахождения
111123, Г МОСКВА, Ш ЭНТУЗИАСТОВ, ДОМ 56,
111123, Г МОСКВА, Ш ЭНТУЗИАСТОВ, ДОМ 56
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 9.00000
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