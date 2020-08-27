Поставка кабеля контрольного, бронированного (29 км.) по проекту строительства УПГТ КС «Славянская».

"Позиция 1" "Кабель контрольный, бронированный (ленточная броня), попарно экранированный, в общем экране. Оболочка кабеля и изоляции - ПВХ пластикат с низким дымо-газовыделением нг(А)-LS, с водоблокирующей лентой, стойкий к УФ излучению. Экран из фольги. Кабель не распростроняющий горение при групповой прокладке, по категории А, категория размещения 1-5 по ГОСТ15150-69, исполнение УХЛ. Соответствие ГОСТ31565-2013. Жилы медные, многопроволочные. Условия окружающей среды от минус 43 до +34,7. Наличие у завода-изготовителя действующего следующих сертификатов: - сертификата соответствия "Интергазсерт" (письмо заместителя Председателя Правления ПАО "Газпром" В.А. Маркелова от 25.12.2017 №03-2906); - сертификата соответствия продукции требованиям промышленной безопасности; - сертификата ТР ТС."

Кол-во: 715.5