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    Главная / Торги / открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли–продажи движимого имущества вибростол 21424.

    открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли–продажи движимого имущества вибростол 21424.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.09.2020 09:0030.09.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020704Дата и время окончания срока приема заявок вибростол 21424125130, г. Москва, ул. Клары Цеткин, 33.Печать
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    Лот 1

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли–продажи движимого имущества вибростол 21424.

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    125130, г. Москва, ул. Клары Цеткин, 33.

    Номер извещения

    ГП020704

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    Акционерное общество Московский машиностроительный завод АВАНГАРД

    Предмет договора

    вибростол 21424

    Начальная цена

    233000.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    14-08-2020 13:04 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    08.10.2020 14:00

    Дата и время проведения

    13.10.2020 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Описание_актива.pdf

    Копия_результата_анализа_актива_12.pdf

    MKS_9432.JPG

    MKS_9443.JPG

    Акт_технического_состояния.pdf

    MKS_9433.JPG

    MKS_9434.JPG

    MKS_9438.JPG

    балансовая_справка.pdf

    Документация_об_аукционе.docx

    Отчет_об_оценке_3922.pdf

    MKS_9435.JPG

    MKS_9436.JPG

    MKS_9437.JPG

    MKS_9439.JPG

    MKS_9440.JPG

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    MKS_9446.JPG

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    оборудование

    Описание имущества (объекта) характеристики

    В соответствии с Актом технического состояния оборудования

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Решение организатора

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    Акционерное общество Московский машиностроительный завод АВАНГАРД

    Юридический адрес

    125130, Российская Федерация, Москва, Клары Цеткин, 33

    Контактный телефон

    +7 495 602-04-31

    Адрес электронной почты

    otd57_bz@mmza.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лукьянкина Светлана Валерьевна

    Место рассмотрения предложений

    125130, г. Москва, ул. Клары Цеткин, 33.

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Лукьянкина Светлана Валерьевна

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    otd57_bz@mmza.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 495 602-04-31

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    125130, Российская Федерация, Москва, Клары Цеткин, 33

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с документацией об аукционе

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с документацией об аукционе

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Желающие принять участие в аукционе на право заключения договора купли-продажи могут произвести визуальный осмотр и уточнить интересующие вопросы С даты следующей за датой размещения настоящей документации об открытом аукционе на электронной торговой площадке ЭТП ГПБ по «29» сентября 2020 года с 09-00ч. по 17-00ч. по московскому времени. по адресу: 125130, г. Москва, ул. Клары Цеткин, 33. Контактное лицо: Чиварзин Евгений Александрович,Каргаполов Владимир Викторович. Контактный телефон: 8-916-503-79-64, 8-915-047-35-46. Допуск желающих произвести визуальный осмотр объекта реализации на территорию Организатора торгов осуществляется на основании оформленных не позднее 2-х рабочих дней до даты посещения, пропусков. По вопросу оформления пропуска обращаться к вышеуказанному контактному лицу. На территорию Организатора торгов допускаются только граждане Российской Федерации.

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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