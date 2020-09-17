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    Главная / Торги / На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Юг» (Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рылеева, дом 358, литер А, А1. Общая площадь – 368,00 кв.м.)

    На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Юг» (Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рылеева, дом 358, литер А, А1. Общая площадь – 368,00 кв.м.)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.09.2020 10:0017.09.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020696Дата и время окончания срока приема заявок На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Юг» (Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рылеева, дом 358, литер А, А1. Общая площадь – 368,00 кв.м.) Административные округа г Москвы /Печать
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    Лот 1

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Юг» (Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рылеева, дом 358, литер А, А1. Общая площадь – 368,00 кв.м.)

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рылеева, дом 358, литер А, А1.

    Номер извещения

    ГП020696

    Способ реализации

    Аренда

    Продавец / инициатор продажи

    Акционерное Общество Военторг

    Предмет договора

    На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Юг» (Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рылеева, дом 358, литер А, А1. Общая площадь – 368,00 кв.м.)

    Начальная цена

    264.41

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения задатка (в рублях)

    97302.88

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    14-08-2020 12:54 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    21.09.2020 10:00

    Дата и время проведения

    22.09.2020 10:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Приложение_№3_Проект_договора_по_лоту_№1.docx

    Извещение_Юг_№_2270-А-ВЮ.docx

    Аукционная_документация_Юг_№_2270-А-ВЮ.doc

    Протокола_аренда_итог_2270-А-ВЮ.rtf

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    недвижимость

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Общая площадь – 368,00 кв.м

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    105202.88

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение задатка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    Акционерное Общество Военторг

    Юридический адрес

    119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23

    Контактный телефон

    +7 495 609-52-00

    Адрес электронной почты

    a.zvarin@oaovoentorg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Зварин Антон Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Административные округа г Москвы /

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Тишин Игорь Викторович

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    zakupki@ut-uvo.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 863 210-15-61

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33,

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с аукционной документацией

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с аукционной документацией

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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