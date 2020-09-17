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Наименование процедуры
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Юг» (Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рылеева, дом 358, литер А, А1. Общая площадь – 368,00 кв.м.)
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рылеева, дом 358, литер А, А1.
Номер извещения
ГП020696
Способ реализации
Аренда
Продавец / инициатор продажи
Акционерное Общество Военторг
Предмет договора
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Юг» (Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рылеева, дом 358, литер А, А1. Общая площадь – 368,00 кв.м.)
Начальная цена
264.41
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
97302.88
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
14-08-2020 12:54 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
21.09.2020 10:00
Дата и время проведения
22.09.2020 10:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
недвижимость
Описание имущества (объекта) характеристики
Общая площадь – 368,00 кв.м
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
105202.88
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
Акционерное Общество Военторг
Юридический адрес
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
Контактный телефон
+7 495 609-52-00
Адрес электронной почты
a.zvarin@oaovoentorg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Зварин Антон Николаевич
Место рассмотрения предложений
Административные округа г Москвы /
Контактное лицо продавца/инициатора
Тишин Игорь Викторович
Адрес эл. почты продавца/инициатора
zakupki@ut-uvo.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 863 210-15-61
Адрес местонахождения продавца/инициатора
344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33,
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с аукционной документацией
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с аукционной документацией
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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