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Номер извещения
ГП020693
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Перевооружение существующих СТВН
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
14.08.2020 12:51
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117292, Российская Федерация, Москва, ул. Вавилова, д. 57А, офис 310
Почтовый адрес
117246, Российская Федерация, Москва, Херсонская, 43к3
Контактный телефон
+7 495 995-39-90
Факс
--
Адрес электронной почты
torgi@tek-inform.ru
Ф.И.О. контактного лица
Прохоров Максим Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Перевооружение существующих СТВН
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.08.2020 10:00 GMT +324.08.2020 10:0024.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020693Дата и время окончания срока приема заявок Перевооружение существующих СТВНМосква
Дата и время вскрытия заявок
24.08.2020 10:0024.08.2020 10:0024.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП020693Дата и время вскрытия заявок Перевооружение существующих СТВНМосква
Подведение итогов не позднее
15.09.2020 18:0015.09.2020 18:0015.09.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020693Подведение итогов не позднее Перевооружение существующих СТВНМосква
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Перевооружение существующих СТВН
Начальная цена
87 600 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ТЭК Информ
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Адрес местонахождения
117292, Российская Федерация, Москва, ул. Вавилова, д. 57А, офис 310
117246, Российская Федерация, Москва, Херсонская, 43к3
Отсутствуют
Документация лота
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