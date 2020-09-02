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Номер извещения
32009405854
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка грузопассажирских полноприводных автомобилей на 7 мест для филиала «МЦ АУВД» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Дата публикации
14.08.2020 13:30
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125167, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 37, КОРПУС 7,
Почтовый адрес
125167, город Москва, Ленинградский проспект, дом 37
Контактный телефон
+7 495 956-87-47 доб. 1181
Факс
Адрес электронной почты
31393@atcm.ru
Ф.И.О. контактного лица
Долгушин Денис Александрович
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка грузопассажирских полноприводных автомобилей на 7 мест для филиала "МЦ АУВД" ФГУП "Госкорпорация по ОрВД".
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.09.2020 10:00 GMT +302.09.2020 10:0002.09.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009405854Дата и время окончания срока приема заявок Поставка грузопассажирских полноприводных автомобилей на 7 мест для филиала "МЦ АУВД" ФГУП "Госкорпорация по ОрВД".Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
04.09.2020 10:0004.09.2020 10:0004.09.2020 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32009405854Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка грузопассажирских полноприводных автомобилей на 7 мест для филиала "МЦ АУВД" ФГУП "Госкорпорация по ОрВД".Москва
Дата и время проведения
07.09.2020 10:0007.09.2020 10:0007.09.2020 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 32009405854Дата и время проведения Поставка грузопассажирских полноприводных автомобилей на 7 мест для филиала "МЦ АУВД" ФГУП "Госкорпорация по ОрВД".Москва
Подведение итогов не позднее
09.09.2020 10:0009.09.2020 10:0009.09.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009405854Подведение итогов не позднее Поставка грузопассажирских полноприводных автомобилей на 7 мест для филиала "МЦ АУВД" ФГУП "Госкорпорация по ОрВД".Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка грузопассажирских полноприводных автомобилей на 7 мест для филиала "МЦ АУВД" ФГУП "Госкорпорация по ОрВД".
Начальная цена
3 998 666,68
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ФГУП ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО ОРВД
Все закупки и тендеры ФГУП ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО ОРВД
Адрес местонахождения
125167, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 37, КОРПУС 7,
125167, город Москва, Ленинградский проспект, дом 37
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 4.00000
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