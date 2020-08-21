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Номер извещения
ГП020714
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
проведение монтажных (сварочных) работ на опасном производственном объекте 3 класса опасности: - по установке предаварийной сигнализации максимально допустимого уровня на кислотной ванне с раствором азотной кислоты; - по установке запорных отсекающих устройств с дистанционным управлением и временем срабатывания не более 120 сек. при заполнении кислотных ванн, согласно разработанной проектной документации
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
14.08.2020 13:21
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
623405, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, УЛ ЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5,
Почтовый адрес
623405 Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5
Контактный телефон
+7 3439 39-51-53 доб. 73439395200
Факс
--
Адрес электронной почты
YuzhakovaGV@kumw.ru
Ф.И.О. контактного лица
Южакова Галина Викторовна
Место рассмотрения предложений
Каменск - Уральский
Закупки и тендеры
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Место проведения работ: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Заводская, д.5 Вид и состав выполняемых работ: проведение монтажных (сварочных) работ на опасном производственном объекте 3 класса опасности: - по установке предаварийной сигнализации максимально допустимого уровня на кислотной ванне с раствором азотной кислоты; - по установке запорных отсекающих устройств с дистанционным управлением и временем срабатывания не более 120 сек. при заполнении кислотных ванн, согласно разработанной проектной документации Основные технико – экономические показатели объекта: Кислотная ванна № 2 инв. № 3568-1, рабочая среда - раствор азотной кислоты (КУКШ 4/4); Кислотная ванна № 6 инв. № 57394, рабочая среда - раствор азотной кислоты (ТО 4/4); Кислотная ванна № 13 инв. № 57388, рабочая среда - раствор азотной кислоты (ТО 4/4); Кислотная ванна № 5 инв. № 5656-1, рабочая среда - раствор азотной кислоты (ТО 4/6); Требования Заказчика: 1. Наличие разрешительной документации на право выполнения работ. 2. Наличие квалифицированного персонала по заявленному виду работ. 3. Наличие опыта работы по данному виду деятельности не менее 3-х лет. 4. Авансирование работ не предусматривается. 5. Стоимость услуг должна включать все затраты подрядчика и не подлежит корректировке.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.08.2020 15:00 GMT +321.08.2020 15:0021.08.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020714Дата и время окончания срока приема заявок Место проведения работ: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Заводская, д.5 Вид и состав выполняемых работ: проведение монтажных (сварочных) работ на опасном производственном объекте 3 класса опасности: - по установке предаварийной сигнализации максимально допустимого уровня на кислотной ванне с раствором азотной кислоты; - по установке запорных отсекающих устройств с дистанционным управлением и временем срабатывания не более 120 сек. при заполнении кислотных ванн, согласно разработанной проектной документации Основные технико – экономические показатели объекта: Кислотная ванна № 2 инв. № 3568-1, рабочая среда - раствор азотной кислоты (КУКШ 4/4); Кислотная ванна № 6 инв. № 57394, рабочая среда - раствор азотной кислоты (ТО 4/4); Кислотная ванна № 13 инв. № 57388, рабочая среда - раствор азотной кислоты (ТО 4/4); Кислотная ванна № 5 инв. № 5656-1, рабочая среда - раствор азотной кислоты (ТО 4/6); Требования Заказчика: 1. Наличие разрешительной документации на право выполнения работ. 2. Наличие квалифицированного персонала по заявленному виду работ. 3. Наличие опыта работы по данному виду деятельности не менее 3-х лет. 4. Авансирование работ не предусматривается. 5. Стоимость услуг должна включать все затраты подрядчика и не подлежит корректировке. Каменск - Уральский
Подведение итогов не позднее
25.08.2020 16:0025.08.2020 16:0025.08.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020714Подведение итогов не позднее Место проведения работ: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Заводская, д.5 Вид и состав выполняемых работ: проведение монтажных (сварочных) работ на опасном производственном объекте 3 класса опасности: - по установке предаварийной сигнализации максимально допустимого уровня на кислотной ванне с раствором азотной кислоты; - по установке запорных отсекающих устройств с дистанционным управлением и временем срабатывания не более 120 сек. при заполнении кислотных ванн, согласно разработанной проектной документации Основные технико – экономические показатели объекта: Кислотная ванна № 2 инв. № 3568-1, рабочая среда - раствор азотной кислоты (КУКШ 4/4); Кислотная ванна № 6 инв. № 57394, рабочая среда - раствор азотной кислоты (ТО 4/4); Кислотная ванна № 13 инв. № 57388, рабочая среда - раствор азотной кислоты (ТО 4/4); Кислотная ванна № 5 инв. № 5656-1, рабочая среда - раствор азотной кислоты (ТО 4/6); Требования Заказчика: 1. Наличие разрешительной документации на право выполнения работ. 2. Наличие квалифицированного персонала по заявленному виду работ. 3. Наличие опыта работы по данному виду деятельности не менее 3-х лет. 4. Авансирование работ не предусматривается. 5. Стоимость услуг должна включать все затраты подрядчика и не подлежит корректировке. Каменск - Уральский
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
25.08.202025.08.2020 16:0025.08.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020714Подведение итогов не позднее Место проведения работ: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Заводская, д.5 Вид и состав выполняемых работ: проведение монтажных (сварочных) работ на опасном производственном объекте 3 класса опасности: - по установке предаварийной сигнализации максимально допустимого уровня на кислотной ванне с раствором азотной кислоты; - по установке запорных отсекающих устройств с дистанционным управлением и временем срабатывания не более 120 сек. при заполнении кислотных ванн, согласно разработанной проектной документации Основные технико – экономические показатели объекта: Кислотная ванна № 2 инв. № 3568-1, рабочая среда - раствор азотной кислоты (КУКШ 4/4); Кислотная ванна № 6 инв. № 57394, рабочая среда - раствор азотной кислоты (ТО 4/4); Кислотная ванна № 13 инв. № 57388, рабочая среда - раствор азотной кислоты (ТО 4/4); Кислотная ванна № 5 инв. № 5656-1, рабочая среда - раствор азотной кислоты (ТО 4/6); Требования Заказчика: 1. Наличие разрешительной документации на право выполнения работ. 2. Наличие квалифицированного персонала по заявленному виду работ. 3. Наличие опыта работы по данному виду деятельности не менее 3-х лет. 4. Авансирование работ не предусматривается. 5. Стоимость услуг должна включать все затраты подрядчика и не подлежит корректировке. Каменск - Уральский
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Место проведения работ: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Заводская, д.5 Вид и состав выполняемых работ: проведение монтажных (сварочных) работ на опасном производственном объекте 3 класса опасности: - по установке предаварийной сигнализации максимально допустимого уровня на кислотной ванне с раствором азотной кислоты; - по установке запорных отсекающих устройств с дистанционным управлением и временем срабатывания не более 120 сек. при заполнении кислотных ванн, согласно разработанной проектной документации Основные технико – экономические показатели объекта: Кислотная ванна № 2 инв. № 3568-1, рабочая среда - раствор азотной кислоты (КУКШ 4/4); Кислотная ванна № 6 инв. № 57394, рабочая среда - раствор азотной кислоты (ТО 4/4); Кислотная ванна № 13 инв. № 57388, рабочая среда - раствор азотной кислоты (ТО 4/4); Кислотная ванна № 5 инв. № 5656-1, рабочая среда - раствор азотной кислоты (ТО 4/6); Требования Заказчика: 1. Наличие разрешительной документации на право выполнения работ. 2. Наличие квалифицированного персонала по заявленному виду работ. 3. Наличие опыта работы по данному виду деятельности не менее 3-х лет. 4. Авансирование работ не предусматривается. 5. Стоимость услуг должна включать все затраты подрядчика и не подлежит корректировке.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
623405, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, УЛ ЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5,
623405 Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 4
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