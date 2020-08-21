Лот 1

Место проведения работ: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Заводская, д.5 Вид и состав выполняемых работ: проведение монтажных (сварочных) работ на опасном производственном объекте 3 класса опасности: - по установке предаварийной сигнализации максимально допустимого уровня на кислотной ванне с раствором азотной кислоты; - по установке запорных отсекающих устройств с дистанционным управлением и временем срабатывания не более 120 сек. при заполнении кислотных ванн, согласно разработанной проектной документации Основные технико – экономические показатели объекта: Кислотная ванна № 2 инв. № 3568-1, рабочая среда - раствор азотной кислоты (КУКШ 4/4); Кислотная ванна № 6 инв. № 57394, рабочая среда - раствор азотной кислоты (ТО 4/4); Кислотная ванна № 13 инв. № 57388, рабочая среда - раствор азотной кислоты (ТО 4/4); Кислотная ванна № 5 инв. № 5656-1, рабочая среда - раствор азотной кислоты (ТО 4/6); Требования Заказчика: 1. Наличие разрешительной документации на право выполнения работ. 2. Наличие квалифицированного персонала по заявленному виду работ. 3. Наличие опыта работы по данному виду деятельности не менее 3-х лет. 4. Авансирование работ не предусматривается. 5. Стоимость услуг должна включать все затраты подрядчика и не подлежит корректировке.