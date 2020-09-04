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Номер извещения
ГП020687
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ «под ключ»: ПИР, поставка оборудования, СМР, ПНР «Установка конденсатоотводчиков на установке 39/6-4»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
14.08.2020 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117218, Российская Федерация, Москва, Кржижановского, 14, корпус 3, каб. 40
Почтовый адрес
117342, Российская Федерация, Москва, Бутлерова, д.17 БЦ «Нео Гео», блок А
Контактный телефон
+7 3812 35-48-21
Адрес электронной почты
tenderSM_KK@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Благидка Ирина Владимировна
Место рассмотрения заявок
Омск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ «под ключ»: ПИР, СМР, ПНР
Дата и время окончания срока приема заявок
04.09.2020 07:00 GMT +304.09.2020 07:0004.09.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020687Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ «под ключ»: ПИР, СМР, ПНРОмск
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Выполнение работ «под ключ»: ПИР, СМР, ПНР
Официальный сайт, на котором размещена документация
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