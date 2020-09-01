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Номер извещения
ГП020682
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый конкурентный отбор организации, способной оказать услугу 90504 «Услуги по направлению «Охрана здоровья», оказание платных медицинских услуг по организации работы фельдшерского медицинского пункта на ПСП Демьянское.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
14.08.2020 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628011, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Ханты-Мансийск, Ленина, 56
Почтовый адрес
628011, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Ханты-Мансийск, Ленина, 56
Контактный телефон
+7 3467 35-49-48
Адрес электронной почты
UOZ@hantos.gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Урубаева Людмила Сергеевна
Место рассмотрения заявок
Ханты-Мансийск
Закупки и тендеры Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область)
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Оказание платных медицинских услуг по организации работы фельдшерского медицинского пункта на ПСП
Дата и время окончания срока приема заявок
01.09.2020 13:00 GMT +301.09.2020 13:0001.09.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020682Дата и время окончания срока приема заявок Оказание платных медицинских услуг по организации работы фельдшерского медицинского пункта на ПСПХанты-Мансийск
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Оказание платных медицинских услуг по организации работы фельдшерского медицинского пункта на ПСП
Официальный сайт, на котором размещена документация
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