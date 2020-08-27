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    Главная / Торги / Поставка запасных частей к насосам HERMETIC

    Поставка запасных частей к насосам HERMETIC

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.08.2020 13:0027.08.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020686Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей к насосам HERMETICСанкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП020686

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка запасных частей к насосам HERMETIC

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    14.08.2020 12:39

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    (300591774_v1)_Шаблон_Договора_рамочной_поставки_(поставка_по_спецификациям).DOCX

    Дополнительние_требования_к_участнику_закупки.docx

    сводная_заявка_HERMETIC.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА

    Юридический адрес

    188477, Российская Федерация, Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Вистино, Школьная, 5

    Почтовый адрес

    191014, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Парадная, д.7, лит. А

    Контактный телефон

    +7 812 647-15-15

    Факс

    +7 81375 6-10-00

    Адрес электронной почты

    pogorov@novatek.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Погоров Сергей Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Ленинградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка запасных частей к насосам HERMETIC

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.08.2020 13:00 GMT +327.08.2020 13:0027.08.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020686Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей к насосам HERMETICСанкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    27.08.2020 13:0027.08.2020 13:0027.08.2020 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП020686Дата и время вскрытия заявок Поставка запасных частей к насосам HERMETICСанкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    23.10.2020 15:3023.10.2020 15:3023.10.2020 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020686Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей к насосам HERMETICСанкт-Петербург

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    23.10.202023.10.2020 15:3023.10.2020 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020686Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей к насосам HERMETICСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей к насосам HERMETIC

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА

    Адрес местонахождения

    188477, Российская Федерация, Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Вистино, Школьная, 5

    191014, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Парадная, д.7, лит. А

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Втулка подшипника 545.01 55EL(S) HERMETIC CAM 32/4, S/N 4110014326/031"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Втулка подшипника 545.01 55EL(S) HERMETIC CAM 32/5, N34XL-2, S/N 4110014326/011"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Втулка подшипника 545.01/2 CKP 84 (S) HERMETIC CNF125-100-200B, N74n-2, S/N 4110014326/021-01"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "Втулка подшипника 545.02 42EL(S) HERMETIC CAM 32/4, S/N 4110014326/031"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "Втулка подшипника 545.02 42EL(S) HERMETIC CAM 32/5, N34XL-2, S/N 4110014326/011"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Гильза подшипника 212357205 HERMETIC"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "Гильза подшипника 265390401 HERMETIC"

    Кол-во: 3

    "Позиция 8"

    "Гильза подшипника 266037201 HERMETIC"

    Кол-во: 3

    "Позиция 9"

    "Кольцо скользящее 472.01 d90 d55x5 (PTFE/K=25% 2,2) HERMETIC CAM 32/4,S/N 4110014326/031"

    Кол-во: 3

    "Позиция 10"

    "Кольцо скользящее 472.01 d90 d55x5 (PTFE/K=25% 2,2) HERMETIK CAM 32/5,N34XL-2,S/N 4110014326/011"

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "Кольцо скользящее 472.01/02 d110 d70x6, HERMETIC CNF 125-100-200B, N74n-2, S/N 4110014326/021-01"

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "Кольцо уплотнительное круглого сечения 50х3"

    Кол-во: 5

    "Позиция 13"

    "Кольцо уплотнительное круглого сечения 50х3,5"

    Кол-во: 5

    "Позиция 14"

    "Кольцо уплотнительное круглого сечения d 230х3,53мм HERMETIC CAM 32/5, N34XL-2"

    Кол-во: 30

    "Позиция 15"

    "Кольцо уплотнительное круглого сечения d 50х3мм HERMETIC CAM 32/5, N34XL-2"

    Кол-во: 10

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