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Номер извещения
ГП020712
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
914/13.08.20/КО/Э Оказание услуг по поставке программного комплекса хранения данных с поддержкой функции дедупликации и сжатия данных и по поставке лицензий ПО для защиты информации и резервного копирования
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор*
Дата публикации
14.08.2020 13:19
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Почтовый адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Контактный телефон
+7 34763 9-46-77
Факс
+7 34763 9-21-03
Адрес электронной почты
01pai@snos.ru
Ф.И.О. контактного лица
Продан Артём Игоревич
Место рассмотрения предложений
Салават
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по поставке программного комплекса хранения данных с поддержкой функции дедупликации и сжатия данных
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.09.2020 15:30 GMT +303.09.2020 15:3003.09.2020 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020712Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по поставке программного комплекса хранения данных с поддержкой функции дедупликации и сжатия данныхСалават
Дата и время вскрытия заявок
03.09.2020 15:3003.09.2020 15:3003.09.2020 15:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП020712Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по поставке программного комплекса хранения данных с поддержкой функции дедупликации и сжатия данныхСалават
Подведение итогов не позднее
05.10.2020 15:3005.10.2020 15:3005.10.2020 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020712Подведение итогов не позднее Оказание услуг по поставке программного комплекса хранения данных с поддержкой функции дедупликации и сжатия данныхСалават
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по поставке программного комплекса хранения данных с поддержкой функции дедупликации и сжатия данных
Начальная цена
2 201 923,20
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
Адрес местонахождения
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Оказание услуг по поставке лицензий ПО для защиты информации и резервного копирования
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.09.2020 15:30 GMT +303.09.2020 15:3003.09.2020 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020712Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по поставке лицензий ПО для защиты информации и резервного копированияСалават
Дата и время вскрытия заявок
03.09.2020 15:3003.09.2020 15:3003.09.2020 15:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП020712Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по поставке лицензий ПО для защиты информации и резервного копированияСалават
Подведение итогов не позднее
05.10.2020 15:3005.10.2020 15:3005.10.2020 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020712Подведение итогов не позднее Оказание услуг по поставке лицензий ПО для защиты информации и резервного копированияСалават
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по поставке лицензий ПО для защиты информации и резервного копирования
Начальная цена
1 834 928,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
Адрес местонахождения
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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