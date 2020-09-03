914/13.08.20/КО/Э Оказание услуг по поставке программного комплекса хранения данных с поддержкой функции дедупликации и сжатия данных и по поставке лицензий ПО для защиты информации и резервного копирования

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП020712 Уникальный номер закупки Номер закупки 914/13.08.20/КО/Э Наименование закупки 914/13.08.20/КО/Э Оказание услуг по поставке программного комплекса хранения данных с поддержкой функции дедупликации и сжатия данных и по поставке лицензий ПО для защиты информации и резервного копирования Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурентный отбор* Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры Документация_о_закупке_КО_в_эл.ф_(РиУ).rar

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ Юридический адрес 453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30 Почтовый адрес 453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30 Контактный телефон +7 34763 9-46-77 Факс +7 34763 9-21-03 Адрес электронной почты 01pai@snos.ru Ф.И.О. контактного лица Продан Артём Игоревич Место рассмотрения предложений Салават Закупки и тендеры Республика Башкортостан Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru