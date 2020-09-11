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Наименование процедуры
Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение на право заключения договора купли-продажи выставляемого на торги имущества (далее – Имущество): Источников бесперебойного питания. Сведения о продавце (собственнике) имущества: ЗАО «Ай Ко»
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Москва
Номер извещения
ГП020684
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Источник бесперебойного питания мощностью 3000ВА для серверных систем APC Smart-UPS SRT RM, 3000VA/2700W, On-Line, Extended-run, Rack 2U, Black. Кол-во - 1 шт.
Начальная цена
180053.92
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
18005.39
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
10-08-2020 11:00 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
14.09.2020 18:00
Дата и время проведения
15.09.2020 11:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование
Описание имущества (объекта) характеристики
в соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
25905.39
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
v.lysenin@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лысенин Владимир Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Перекатова Елена
Адрес эл. почты продавца/инициатора
etp@i-core.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 665-06-04 доб. 731
Адрес местонахождения продавца/инициатора
109004, Г МОСКВА, ПЕР ДРОВЯНОЙ Б., ДОМ 8, СТРОЕНИЕ 1, ЭТ 1 ПМ III КОМ 16
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
в соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
в соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение на право заключения договора купли-продажи выставляемого на торги имущества (далее – Имущество): Источников бесперебойного питания. Сведения о продавце (собственнике) имущества: ЗАО «Ай Ко»
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Москва
Номер извещения
ГП020684
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Дополнительная батарея APC Smart-UPS SRT RM battery pack, 96V bus voltage, Rack 2U, compatible with SRT 3000VA. Кол-во - 1 шт.
Начальная цена
69563.78
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
6956.38
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
10-08-2020 11:00 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
14.09.2020 18:00
Дата и время проведения
15.09.2020 11:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование
Описание имущества (объекта) характеристики
в соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
14856.38
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
v.lysenin@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лысенин Владимир Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Перекатова Елена
Адрес эл. почты продавца/инициатора
etp@i-core.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 665-06-04 доб. 731
Адрес местонахождения продавца/инициатора
109004, Г МОСКВА, ПЕР ДРОВЯНОЙ Б., ДОМ 8, СТРОЕНИЕ 1, ЭТ 1 ПМ III КОМ 16
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
в соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
в соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение на право заключения договора купли-продажи выставляемого на торги имущества (далее – Имущество): Источников бесперебойного питания. Сведения о продавце (собственнике) имущества: ЗАО «Ай Ко»
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Москва
Номер извещения
ГП020684
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Источник бесперебойного питания мощностью 2200ВА для серверных систем APC Smart-UPS SRT RM, 2200VA/1980W, On-Line, Extended-run, Rack 2U, Black. Кол-во - 3 шт.
Начальная цена
339562.09
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
33956.21
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
10-08-2020 11:00 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
14.09.2020 18:00
Дата и время проведения
15.09.2020 11:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование
Описание имущества (объекта) характеристики
в соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
41856.21
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
v.lysenin@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лысенин Владимир Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Перекатова Елена
Адрес эл. почты продавца/инициатора
etp@i-core.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 665-06-04 доб. 731
Адрес местонахождения продавца/инициатора
109004, Г МОСКВА, ПЕР ДРОВЯНОЙ Б., ДОМ 8, СТРОЕНИЕ 1, ЭТ 1 ПМ III КОМ 16
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
в соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
в соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение на право заключения договора купли-продажи выставляемого на торги имущества (далее – Имущество): Источников бесперебойного питания. Сведения о продавце (собственнике) имущества: ЗАО «Ай Ко»
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Москва
Номер извещения
ГП020684
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Дополнительная батарея APC Smart-UPS SRT RM battery pack, 72V bus voltage, Rack 2U, compatible with SRT 2200VA. Кол-во -3 шт.
Начальная цена
143132.13
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
14313.21
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
10-08-2020 11:00 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
14.09.2020 18:00
Дата и время проведения
15.09.2020 11:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование
Описание имущества (объекта) характеристики
в соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
22213.21
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
v.lysenin@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лысенин Владимир Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Перекатова Елена
Адрес эл. почты продавца/инициатора
etp@i-core.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 665-06-04 доб. 731
Адрес местонахождения продавца/инициатора
109004, Г МОСКВА, ПЕР ДРОВЯНОЙ Б., ДОМ 8, СТРОЕНИЕ 1, ЭТ 1 ПМ III КОМ 16
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
в соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
в соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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