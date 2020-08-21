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Номер извещения
32009405416
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка строительных материалов для проведения текущего ремонта кровли, технического здания НВЦ сооружения ГП № 576 пл. 10
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок в электронной форме для СМСП
Дата публикации
14.08.2020 12:29
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
129110, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, ДОМ 42, СТРОЕНИЕ 1;,2,
Почтовый адрес
129110, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, ДОМ 42, СТРОЕНИЕ 1;,2
Контактный телефон
+7 499 912-82-84
Факс
Адрес электронной почты
e.dergacheva@russian.space
Ф.И.О. контактного лица
Калашникова Екатерина Николаевна
Место рассмотрения предложений
г. Москва, ул. Ткацкая, д. 7
Закупки и тендеры
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка строительных материалов для проведения текущего ремонта кровли, технического здания НВЦ сооружения ГП № 576 пл. 10
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка строительных материалов для проведения текущего ремонта кровли, технического здания НВЦ сооружения ГП № 576 пл. 10
Начальная цена
716 381,96
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
АО "ЦЭНКИ"
Все закупки и тендеры АО "ЦЭНКИ"
Адрес местонахождения
129110, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, ДОМ 42, СТРОЕНИЕ 1;,2,
129110, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, ДОМ 42, СТРОЕНИЕ 1;,2
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
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