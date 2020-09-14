www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование процедуры
Реализация катализатора на основе оксида алюминия с содержанием железа менее 2,0 % отработанного (отработанный катализатор)
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбургский район, Подгородне-Покровский сельсовет, севернее ориентира 29 км автотрассы «Оренбург-Самара» (Оренбургский газоперерабатывающий завод)
Номер извещения
ГП020735
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
Газпром переработка филиал Оренбургский газоперерабатывающий завод
Предмет договора
Реализация катализатора на основе оксида алюминия с содержанием железа менее 2,0 % отработанного (отработанный катализатор), принадлежащего на праве собственности ООО «Газпром переработка» филиал "Оренбургский газоперерабатывающий завод"
Начальная цена
6120000.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
14-08-2020 14:15 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
16.09.2020 20:00
Дата и время проведения
18.09.2020 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
прочее
Описание имущества (объекта) характеристики
Катализатор на основе оксида алюминия с содержанием железа менее 2,0 % отработанный
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
Газпром переработка филиал Оренбургский газоперерабатывающий завод
Юридический адрес
194044, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Смолячкова, Дом 6, корпус 1, строение 1, офис 901
Контактный телефон
+7 3532 73-53-97
Адрес электронной почты
LysikovaIV@ogpz.gpp.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лысикова Ирина Валерьевна
Место рассмотрения предложений
Оренбург
Контактное лицо продавца/инициатора
Лысикова Ирина Валерьевна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
LysikovaIV@ogpz.gpp.gazprom.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 3532 73-53-97
Адрес местонахождения продавца/инициатора
194044, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Смолячкова, Дом 6, корпус 1, строение 1, офис 901
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
Участник, который предложил наиболее высокую цену договора и документация которого соответствует требованиям извещения об аукционе, признается победителем
Требования, предъявляемые к Участнику
Требования в соответствии с определенной в извещении документацией
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.