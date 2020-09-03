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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32009405512
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос котировок в электронной форме на право заключения Договора на оказание услуг по проведению предрейсовых медицинских осмотров водителей автотранспортных средств (участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок в электронной форме для СМСП
Дата публикации
14.08.2020 12:40
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
127006, Российская Федерация, Москва, Бульвар Страстной, 9, этаж А 1, пом. XIII, ком. 6
Почтовый адрес
127006, Российская Федерация, Москва, Бульвар Страстной, 9, этаж А 1, пом. XIII, ком. 6
Контактный телефон
+7 495 727-11-95 доб. 5923
Факс
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Адрес электронной почты
avtodorzakupki@gmail.com
Ф.И.О. контактного лица
Бабаева Ирина Юрьевна
Место рассмотрения предложений
г. Москва, Страстной бульвар, д. 9, 2 этаж, кабинет 2/11
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по проведению предрейсовых медицинских осмотров водителей автотранспортных средств
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по проведению предрейсовых медицинских осмотров водителей автотранспортных средств
Начальная цена
133 299,60
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
АВТОДОР-ИНЖИНИРИНГ
Все закупки и тендеры АВТОДОР-ИНЖИНИРИНГ
Адрес местонахождения
127006, Российская Федерация, Москва, Страстной бульвар, дом 9
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
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