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    Главная / Торги / Поставка плит ПАГ-18 для объекта «ЦСКМС. Благоустройство площадки ВС-1»

    Поставка плит ПАГ-18 для объекта «ЦСКМС. Благоустройство площадки ВС-1»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.08.2020 18:0021.08.2020 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020676Дата и время окончания срока приема заявок Поставка плит ПАГ-18 для объекта объекта «ЦСКМС. Благоустройство площадки ВС-1»МурманскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП020676

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка плит ПАГ-18 для объекта «ЦСКМС. Благоустройство площадки ВС-1»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    14.08.2020 12:17

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Дополнительные_разъяснения_№1.rar

    Проект_договора.rar

    Информация_об_объявлении_закупки.rar

    1.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАТЭК-Мурманск
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-Мурманск

    Юридический адрес

    183025, Российская Федерация, Мурманская область, Мурманск, проезд капитана Тарана, д. 25, офис 410

    Почтовый адрес

    183025, Российская Федерация, Мурманская область, Мурманск, проезд капитана Тарана, д. 25, офис 410

    Контактный телефон

    +7 8152 99-80-00 доб. 29090

    Факс

    +7 8152 99-80-00

    Адрес электронной почты

    Natalya.Boroday@nm.novatek.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бородай Наталья Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Мурманск

    Закупки и тендеры Мурманская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка плит ПАГ-18 для объекта объекта «ЦСКМС. Благоустройство площадки ВС-1»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.08.2020 18:00 GMT +321.08.2020 18:0021.08.2020 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020676Дата и время окончания срока приема заявок Поставка плит ПАГ-18 для объекта объекта «ЦСКМС. Благоустройство площадки ВС-1»Мурманск

    Дата и время вскрытия заявок

    21.08.2020 18:0021.08.2020 18:0021.08.2020 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП020676Дата и время вскрытия заявок Поставка плит ПАГ-18 для объекта объекта «ЦСКМС. Благоустройство площадки ВС-1»Мурманск

    Подведение итогов не позднее

    23.10.2020 12:0023.10.2020 12:0023.10.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020676Подведение итогов не позднее Поставка плит ПАГ-18 для объекта объекта «ЦСКМС. Благоустройство площадки ВС-1»Мурманск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.10.202023.10.2020 12:0023.10.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020676Подведение итогов не позднее Поставка плит ПАГ-18 для объекта объекта «ЦСКМС. Благоустройство площадки ВС-1»Мурманск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка плит ПАГ-18 для объекта объекта «ЦСКМС. Благоустройство площадки ВС-1»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НОВАТЭК-Мурманск
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-Мурманск

    Адрес местонахождения

    183025, Российская Федерация, Мурманская область, Мурманск, проезд капитана Тарана, д. 25, офис 410

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/788888/name/5fc48a210f55b6.14774954

    30.11.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Плита ПАГ-18"

    Кол-во: 13288

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