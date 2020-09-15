Аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи специальной техники лот № 132:Грузовой фургон УАЗ – 390995; Инвентарный номер по бухгалтерскому учету – 150000002800; Год выпуска – 2012; Цвет – защитный; VIN (завод. №): ХТТ390995С0464304; Пробег – 195 286 км, расположенный по адресу: Республика Коми, г. Печора, Транспортный проезд, 2 А. Собственник имущества: ООО «Газпром трансгаз Ухта»

Лот 1