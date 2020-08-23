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    Главная / Торги / Поставка импортного инструмента

    Поставка импортного инструмента

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.08.2020 20:0023.08.2020 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009405115Дата и время окончания срока приема заявок Поставка импортного инструментаг. Златоуст, Парковый проезд, 1Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009405115

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    2094

    Наименование закупки

    Поставка импортного инструмента

    Валюта процедуры

    EUR

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    14.08.2020 11:56

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_2094.rar

    Протокол.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗЛАТОУСТОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО ЗЛАТМАШ

    Юридический адрес

    456227, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЗЛАТОУСТ, ПРОЕЗД ПАРКОВЫЙ, 1,

    Почтовый адрес

    Челябинская область г. Златоуст Парковый проезд д. 1

    Контактный телефон

    +7 3513 67-11-11 доб. 3620

    Факс

    +7 3513 66-22-70

    Адрес электронной почты

    mts60@zlatmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Петрова Мария Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    г. Златоуст, Парковый проезд, 1

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка импортного инструмента

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.08.2020 20:00 GMT +323.08.2020 20:0023.08.2020 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009405115Дата и время окончания срока приема заявок Поставка импортного инструментаг. Златоуст, Парковый проезд, 1

    Дата и время вскрытия заявок

    24.08.2020 06:0024.08.2020 06:0024.08.2020 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009405115Дата и время вскрытия заявок Поставка импортного инструментаг. Златоуст, Парковый проезд, 1

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.08.202024.08.2020 14:0024.08.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009405115Подведение итогов не позднее Поставка импортного инструментаг. Златоуст, Парковый проезд, 1

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка импортного инструмента

    Начальная цена

    3 329,80

    Валюта

    EUR

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЗЛАТМАШ
    Все закупки и тендеры АО ЗЛАТМАШ

    Адрес местонахождения

    456227, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЗЛАТОУСТ, ПРОЕЗД ПАРКОВЫЙ, 1,

    Челябинская область г. Златоуст Парковый проезд д. 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/720000/name/5f44d62d027b17.48329658

    25.08.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство инструмента"

    Кол-во:

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