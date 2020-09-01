www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП020665
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Гидроструйная чистка трубопроводов. Установка непрерывного получения битума 19/3. Комплекс по получению битумов и кокса. Производство №1
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
14.08.2020 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
644040, Российская Федерация, Омская область, Омск, пр. Губкина, 1
Почтовый адрес
644040, Российская Федерация, Омская область, Омск, пр. Губкина, 1
Контактный телефон
+7 3812 69-07-64
Адрес электронной почты
Kostyukova.SS@omsk.gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Костюкова Светлана Сергеевна
Место рассмотрения заявок
Омск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Гидроструйная чистка трубопроводов. Установка непрерывного получения битума 19/3. Комплекс по получению битумов и кокса. Производств
Дата и время окончания срока приема заявок
01.09.2020 05:30 GMT +301.09.2020 05:3001.09.2020 05:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020665Дата и время окончания срока приема заявок Гидроструйная чистка трубопроводов. Установка непрерывного получения битума 19/3. Комплекс по получению битумов и кокса. ПроизводствОмск
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Гидроструйная чистка трубопроводов. Установка непрерывного получения битума 19/3. Комплекс по получению битумов и кокса. Производств
Официальный сайт, на котором размещена документация
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.