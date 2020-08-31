www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32009405272
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка услуг по поверке средств измерений
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
14.08.2020 12:13
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115280, Российская Федерация, Москва, ул. Велозаводская, дом 5
Почтовый адрес
194021, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Шателена, дом 7, литера А
Контактный телефон
+7 812 383-79-83
Факс
+7 812 331-61-00
Адрес электронной почты
hermes@eoss.ru
Ф.И.О. контактного лица
Александрова Наталия Олеговна
Место рассмотрения предложений
194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, д.7
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка услуг по поверке средств измерений
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.08.2020 10:00 GMT +331.08.2020 10:0031.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009405272Дата и время окончания срока приема заявок Закупка услуг по поверке средств измерений 194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, д.7
Дата и время вскрытия заявок
31.08.2020 10:0031.08.2020 10:0031.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009405272Дата и время вскрытия заявок Закупка услуг по поверке средств измерений 194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, д.7
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка услуг по поверке средств измерений
Начальная цена
131 760,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
АО КОРПОРАЦИЯ КОМЕТА
Все закупки и тендеры АО КОРПОРАЦИЯ КОМЕТА
Адрес местонахождения
115280, Г МОСКВА, УЛ ВЕЛОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1.00000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.