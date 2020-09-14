Открытый аукцион с повышением начальной цены в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества: мультифазной насосной станции производства Rosscor Holding B.V. (Голландия) с объектами технологического оборудования, расположенной по адресу: Томская область, Парабельский район, Болтное нефтяное месторождение. Собственник: АО «Томскгазпром»

Предмет договора

Мультифазная насосная станция с объектами технологического оборудования в составе, указанном в Таблице № 1 Документации к процедуре, находящейся в собранном виде по адресу: Томская область, Парабельский район, Болтное нефтяное месторождение. Имущество продаётся единым лотом на условиях самовывоза с места его нахождения