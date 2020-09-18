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Номер извещения
ГП020656
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Услуги по ремонту электрооборудования раздвижных дверей
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
14.08.2020 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117218, Российская Федерация, Москва, ул. Кржижановского, д. 14, к. 3, помещение XVII, комната 39
Почтовый адрес
117218, Российская Федерация, Москва, ул. Кржижановского, д. 14, к. 3, помещение XVII, комната 39
Контактный телефон
+7 495 777-26-01
Адрес электронной почты
ZAKUPKI_ES@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Иванов Феликс Геннадиевич
Место рассмотрения заявок
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Услуги по ремонту электрооборудования раздвижных дверей
Дата и время окончания срока приема заявок
18.09.2020 18:00 GMT +318.09.2020 18:0018.09.2020 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020656Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по ремонту электрооборудования раздвижных дверейМосква
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Услуги по ремонту электрооборудования раздвижных дверей
Официальный сайт, на котором размещена документация
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