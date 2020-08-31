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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32009405300
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка топлива
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
14.08.2020 12:15
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
187340, Российская Федерация, Ленинградская область, Кировск, Победы, д. 37, ЛИТ.А, А1.А
Почтовый адрес
187340, Российская Федерация, Ленинградская область, Кировск, Победы, д. 37, ЛИТ.А, А1.А
Контактный телефон
+7 81362 2-34-42
Факс
--
Адрес электронной почты
zakupki@logazinvest.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кондратьев Геннадий Николаевич
Место рассмотрения предложений
Кировск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка топлива
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка топлива
Начальная цена
21 120 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ЛОГАЗИНВЕСТ
Все закупки и тендеры ЛОГАЗИНВЕСТ
Адрес местонахождения
187340, Российская Федерация, Ленинградская область, Кировск, Победы, д. 37, ЛИТ.А, А1.А
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1
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