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Номер извещения
ГП020654
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка огнеупорной продукции в октябре 2020-апреле 2021 года для ООО "Мечел-Материалы" (для нужд ПАО «ЧМК).
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
14.08.2020 11:28
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
Почтовый адрес
125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
Контактный телефон
495 доб.221-88-88
Факс
+7 495 221-88-00
Адрес электронной почты
62824@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Федорова Наталья Васильевна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Поставка огнеупорной продукции в октябре 2020-апреле 2021 года для ООО "Мечел-Материалы" (для нужд ПАО «ЧМК).
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.09.2020 15:00 GMT +301.09.2020 15:0001.09.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020654Дата и время окончания срока приема заявок Поставка огнеупорной продукции в октябре 2020-апреле 2021 года для ООО "Мечел-Материалы" (для нужд ПАО «ЧМК). Москва
Подведение итогов не позднее
30.09.2020 15:0030.09.2020 15:0030.09.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020654Подведение итогов не позднее Поставка огнеупорной продукции в октябре 2020-апреле 2021 года для ООО "Мечел-Материалы" (для нужд ПАО «ЧМК). Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка огнеупорной продукции в октябре 2020-апреле 2021 года для ООО "Мечел-Материалы" (для нужд ПАО «ЧМК).
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО МЕЧЕЛ
Все закупки и тендеры ПАО МЕЧЕЛ
Адрес местонахождения
125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 6132
Кол-во: 3880
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