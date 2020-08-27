Открытый конкурентный отбор организации, способной оказать услугу 91002 «Услуги по обучению персонала» (Оказание услуг по организации обучающих и развивающих мероприятий (конференции, форумы,выставки, семинары, тренинги, сессии и оценочные мероприятия) сотрудникам ООО «ГПН - ГЕО», информационное сопровождение обучающих и развивающих мероприятий) на период 2020- 2023 гг.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть" Номер извещения ГП020645 Уникальный номер закупки Номер закупки 01-0046512-372-2020 Наименование закупки Открытый конкурентный отбор организации, способной оказать услугу 91002 «Услуги по обучению персонала» (Оказание услуг по организации обучающих и развивающих мероприятий (конференции, форумы,выставки, семинары, тренинги, сессии и оценочные мероприятия) сотрудникам ООО «ГПН - ГЕО», информационное сопровождение обучающих и развивающих мероприятий) на период 2020- 2023 гг. Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурентный отбор Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМНЕФТЬ-ГЕО

Все закупки и тендеры ГПН-ГЕО Юридический адрес 191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Синопская набережная, дом 22А, помещение 563 Почтовый адрес 191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Синопская набережная, дом 22А, помещение 563 Контактный телефон +7 3452 52-79-69 Адрес электронной почты RC_UOP@gazprom-neft.ru Ф.И.О. контактного лица Татаринцева Надежда Евгеньевна Место рассмотрения заявок г. Тюмень Закупки и тендеры Санкт-Петербург Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru

Список лотов Лот 1 Оказание услуг по организации обучающих и развивающих мероприятий Дата и время окончания срока приема заявок 27.08.2020 13:00 GMT +3 Europe/Moscow Дата и время окончания срока приема заявок ГП020645 Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по организации обучающих и развивающих мероприятий г. Тюмень Текущий статус Архив Предмет договора Оказание услуг по организации обучающих и развивающих мероприятий Официальный сайт, на котором размещена документация Перейти на сайт