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Номер извещения
ГП020645
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый конкурентный отбор организации, способной оказать услугу 91002 «Услуги по обучению персонала» (Оказание услуг по организации обучающих и развивающих мероприятий (конференции, форумы,выставки, семинары, тренинги, сессии и оценочные мероприятия) сотрудникам ООО «ГПН - ГЕО», информационное сопровождение обучающих и развивающих мероприятий) на период 2020- 2023 гг.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
14.08.2020 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Синопская набережная, дом 22А, помещение 563
Почтовый адрес
191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Синопская набережная, дом 22А, помещение 563
Контактный телефон
+7 3452 52-79-69
Адрес электронной почты
RC_UOP@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Татаринцева Надежда Евгеньевна
Место рассмотрения заявок
г. Тюмень
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по организации обучающих и развивающих мероприятий
Дата и время окончания срока приема заявок
27.08.2020 13:00 GMT +327.08.2020 13:0027.08.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020645Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по организации обучающих и развивающих мероприятийг. Тюмень
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Оказание услуг по организации обучающих и развивающих мероприятий
Официальный сайт, на котором размещена документация
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