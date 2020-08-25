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Номер извещения
32009404845
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос предложений в электронной форме по отбору организации на право заключения с акционерным обществом «Газпром газораспределение Великий Новгород» Договора на поставку товаров по номенклатурной группе: Оборудование, инструменты и приспособления для строительства и монтажа газопроводов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Дата публикации
14.08.2020 11:05
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
173015, ОБЛ НОВГОРОДСКАЯ, Г ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, УЛ ЗАГОРОДНАЯ, 2, 2,
Почтовый адрес
173015 Новгородская обл. гор. Великий Новгород ул. Загородная д.2 корп.2
Контактный телефон
+7 8162 62-56-47
Факс
+7 8162 62-48-58
Адрес электронной почты
post@oblgas.natm.ru
Ф.И.О. контактного лица
Белов Андрей Алексеевич
Место рассмотрения предложений
Великий Новгород
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка сварочных электродов
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка сварочных электродов
Начальная цена
119 693,28
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД
Адрес местонахождения
173015, ОБЛ НОВГОРОДСКАЯ, Г ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, УЛ ЗАГОРОДНАЯ, 2, 2,
173015 Новгородская обл. гор. Великий Новгород ул. Загородная д.2 корп.2
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 280.00000
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