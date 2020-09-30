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Наименование процедуры
открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли–продажи движимого имущества гидравлический профилегибочный станок APK81 AKBEND.
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
125130, г. Москва, ул. Клары Цеткин, 33.
Номер извещения
ГП020643
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
Акционерное общество Московский машиностроительный завод АВАНГАРД
Предмет договора
гидравлический профилегибочный станок APK81 AKBEND.
Начальная цена
494000.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
14-08-2020 11:04 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
08.10.2020 14:00
Дата и время проведения
13.10.2020 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование
Описание имущества (объекта) характеристики
В соответствии с Актом технического состояния оборудования
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Решение организатора
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
Акционерное общество Московский машиностроительный завод АВАНГАРД
Юридический адрес
125130, Российская Федерация, Москва, Клары Цеткин, 33
Контактный телефон
+7 495 602-04-31
Адрес электронной почты
otd57_bz@mmza.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лукьянкина Светлана Валерьевна
Место рассмотрения предложений
125130, г. Москва, ул. Клары Цеткин, 33
Контактное лицо продавца/инициатора
Лукьянкина Светлана Валерьевна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
otd57_bz@mmza.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 602-04-31
Адрес местонахождения продавца/инициатора
125130, Российская Федерация, Москва, Клары Цеткин, 33
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с документацией об аукционе
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с документацией об аукционе
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Желающие принять участие в аукционе на право заключения договора купли-продажи могут произвести визуальный осмотр и уточнить интересующие вопросы С даты следующей за датой размещения настоящей документации об открытом аукционе на электронной торговой площадке ЭТП ГПБ по «29» сентября 2020 года с 09-00ч. по 17-00ч. по московскому времени по адресу: 125130, г. Москва, ул. Клары Цеткин, 33. Контактное лицо: Манылов Дмитрий Юрьевич, Наумов Анатолий Сергеевич. Контактный телефон: 8-985-418-56-38, 8-906-056-30-69. Допуск желающих произвести визуальный осмотр объекта реализации на территорию Организатора торгов осуществляется на основании оформленных не позднее 2-х рабочих дней до даты посещения, пропусков. По вопросу оформления пропуска обращаться к вышеуказанному контактному лицу. На территорию Организатора торгов допускаются только граждане Российской Федерации.
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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