Открытый конкурс в электронной форме на электронной торговой площадке на право заключения договора Выполнение строительно-монтажных работ с целью подключения к централизованной системе холодного водоснабжения объекта:"Сеть водоснабжения для обеспечения ресурсом квартала индивидуальных жилых домов в районе ул. Университетской с нагрузкой 52,2 м3/сут; 7,2 м3/час, кадастровые номера земельных участков 10:01:0120101:6435, 10:01:0120101:6432, 10:01:0120101:6439, 10:01:0120101:6434, 10:01:0120101:4466, 10:01:0120101:6438, 10:01:0120101:5923, 10:01:0120101:5909, 10:01:0120101:5904, 10:01:0120101:5910" для нужд АО «ПКС-Водоканал» в 2020 году (№ВК-И-144-20).

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32009404803 Уникальный номер закупки Номер закупки ВК-И-144-20 Наименование закупки Открытый конкурс в электронной форме на электронной торговой площадке на право заключения договора Выполнение строительно-монтажных работ с целью подключения к централизованной системе холодного водоснабжения объекта:"Сеть водоснабжения для обеспечения ресурсом квартала индивидуальных жилых домов в районе ул. Университетской с нагрузкой 52,2 м3/сут; 7,2 м3/час, кадастровые номера земельных участков 10:01:0120101:6435, 10:01:0120101:6432, 10:01:0120101:6439, 10:01:0120101:6434, 10:01:0120101:4466, 10:01:0120101:6438, 10:01:0120101:5923, 10:01:0120101:5909, 10:01:0120101:5904, 10:01:0120101:5910" для нужд АО «ПКС-Водоканал» в 2020 году (№ВК-И-144-20). Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурс Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПЕТРОЗАВОДСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ-ВОДОКАНАЛ

Все закупки и тендеры АО ПКС-ВОДОКАНАЛ Юридический адрес 185035, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, Гоголя (Центр Р-Н), 60 Почтовый адрес 185035, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, Гоголя (Центр Р-Н), 60 Контактный телефон +7 8142 71-00-53 Факс -- Адрес электронной почты e.zazulina@rks.karelia.ru Ф.И.О. контактного лица Зазулина Евгения Александровна Место рассмотрения предложений Петрозаводск Закупки и тендеры Республика Карелия Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru