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Номер извещения
32009404803
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый конкурс в электронной форме на электронной торговой площадке на право заключения договора Выполнение строительно-монтажных работ с целью подключения к централизованной системе холодного водоснабжения объекта:"Сеть водоснабжения для обеспечения ресурсом квартала индивидуальных жилых домов в районе ул. Университетской с нагрузкой 52,2 м3/сут; 7,2 м3/час, кадастровые номера земельных участков 10:01:0120101:6435, 10:01:0120101:6432, 10:01:0120101:6439, 10:01:0120101:6434, 10:01:0120101:4466, 10:01:0120101:6438, 10:01:0120101:5923, 10:01:0120101:5909, 10:01:0120101:5904, 10:01:0120101:5910" для нужд АО «ПКС-Водоканал» в 2020 году (№ВК-И-144-20).
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Дата публикации
14.08.2020 10:59
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
185035, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, Гоголя (Центр Р-Н), 60
Почтовый адрес
185035, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, Гоголя (Центр Р-Н), 60
Контактный телефон
+7 8142 71-00-53
Факс
--
Адрес электронной почты
e.zazulina@rks.karelia.ru
Ф.И.О. контактного лица
Зазулина Евгения Александровна
Место рассмотрения предложений
Петрозаводск
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Подключение объекта к централизованной системе водоснабжения
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.08.2020 12:00 GMT +331.08.2020 12:0031.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009404803Дата и время окончания срока приема заявок Подключение объекта к централизованной системе водоснабженияПетрозаводск
Дата и время вскрытия заявок
31.08.2020 12:00GMT +331.08.2020 12:0031.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009404803Дата и время вскрытия заявок Подключение объекта к централизованной системе водоснабженияПетрозаводск
Дата окончания срока рассмотрения заявок
07.09.202007.09.2020 15:0007.09.2020 15:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32009404803Дата окончания срока рассмотрения заявок Подключение объекта к централизованной системе водоснабженияПетрозаводск
Подведение итогов не позднее
11.09.2020 15:0011.09.2020 15:0011.09.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009404803Подведение итогов не позднее Подключение объекта к централизованной системе водоснабженияПетрозаводск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Подключение объекта к централизованной системе водоснабжения
Начальная цена
1 519 268,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ПКС-ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры АО ПКС-ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
185035, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, Гоголя (Центр Р-Н), 60
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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