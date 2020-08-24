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Номер извещения
32009404687
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Отбор поставщика для поставки товара по номенклатурной группе: Оборудование светотехническое
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
14.08.2020 10:40
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
630005, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Фрунзе, 124
Почтовый адрес
630005, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Фрунзе, 124
Контактный телефон
+7 383 211-02-11
Факс
+7 383 211-02-11
Адрес электронной почты
i.sedova@gazsib.ru
Ф.И.О. контактного лица
Седова Ирина Алексеевна
Место рассмотрения предложений
Новосибирск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка товара по номенклатурной группе: Оборудование светотехническое
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка товара по номенклатурной группе: Оборудование светотехническое
Начальная цена
417 433,50
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Сибирьгазсервис
Все закупки и тендеры АО Сибирьгазсервис
Адрес местонахождения
630005, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Фрунзе, 124
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1114.00000
Кол-во: 8.00000
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