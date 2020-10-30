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Наименование процедуры
Аукцион на повышение в электронной форме на право заключения Договора купли-продажи движимого имущества
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д. 120
Номер извещения
ГП020725
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОНЦЕРНА ВКО АЛМАЗ - АНТЕЙ
Предмет договора
Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить бывшее ранее в употреблении следующее транспортное средство (далее - Транспортное средство).
Начальная цена
319132.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
14-08-2020 13:50 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
13.11.2020 20:00
Дата и время проведения
16.11.2020 10:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
транспортные средства
Описание имущества (объекта) характеристики
в соответствии с документацией
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОНЦЕРНА ВКО АЛМАЗ - АНТЕЙ
Юридический адрес
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120,
Контактный телефон
+7 812 363-96-64
Адрес электронной почты
tender@dsszrc.ru
Ф.И.О. контактного лица
ПОДВЯЗНИКОВ МИХАИЛ ЛЬВОВИЧ
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Контактное лицо продавца/инициатора
Подвязников Михаил Львович
Адрес эл. почты продавца/инициатора
mail@zrto.spb.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 812 363-96-64
Адрес местонахождения продавца/инициатора
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120,
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
в соответствии с документацией
Требования, предъявляемые к Участнику
в соответствии с документацией
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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