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Номер извещения
ГП020683
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
ТРУБКИ ФИЛЬТРА SIRCAL (МЕДНЫЕ & ТИТАНОВЫЕ)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
14.08.2020 12:34
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
Почтовый адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
Контактный телефон
+7 351 725-53-10
Факс
--
Адрес электронной почты
AndreyMashtakov@mechel.ru
Ф.И.О. контактного лица
Маштаков Андрей Александрович
Место рассмотрения предложений
Челябинск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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ТРУБКИ ФИЛЬТРА SIRCAL (МЕДНЫЕ & ТИТАНОВЫЕ)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.08.2020 14:00 GMT +320.08.2020 14:0020.08.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020683Дата и время окончания срока приема заявок ТРУБКИ ФИЛЬТРА SIRCAL (МЕДНЫЕ & ТИТАНОВЫЕ)Челябинск
Подведение итогов не позднее
31.03.2021 14:0031.03.2021 14:0031.03.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020683Подведение итогов не позднее ТРУБКИ ФИЛЬТРА SIRCAL (МЕДНЫЕ & ТИТАНОВЫЕ)Челябинск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ТРУБКИ ФИЛЬТРА SIRCAL (МЕДНЫЕ & ТИТАНОВЫЕ)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
Кол-во: 2
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