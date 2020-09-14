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Наименование процедуры
Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества: автотранспортная техника марки Мерседес-Бенз, в количестве 9 единиц. Адрес местонахождения: г. Нижний Новгород, ул. Салганская, д. 34. Собственник: ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
г.Нижний Новгород, ул. Салганская, д.34
Номер извещения
ГП020756
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Лот № 1 - Автомобиль легковой MERCEDES-BENZ GL 450 4MATIC, 2008 г., VIN WCD1648711A394212, дв.27392330229808, к.WDC1648711A394212 инв.№ 251995682
Начальная цена
852000.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
14-08-2020 15:25 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
14.09.2020 18:00
Дата и время проведения
15.09.2020 14:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
транспортные средства
Описание имущества (объекта) характеристики
В соответствии с документацией Фотоматериалы по транспорту размещены по адресу: https://yadi.sk/d/F5GCtYjWNYYNpw
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 422
Адрес электронной почты
a.kuznecova@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кузнецова Александра Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Горобцова Диана Николаевна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
M.Suryakova@vtg.gazprom.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 910 100-48-62
Адрес местонахождения продавца/инициатора
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Обременения отсутствуют.
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества: автотранспортная техника марки Мерседес-Бенз, в количестве 9 единиц. Адрес местонахождения: г. Нижний Новгород, ул. Салганская, д. 34. Собственник: ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
г.Нижний Новгород, ул. Салганская, д.34
Номер извещения
ГП020756
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Лот № 2 - Автомобиль легковой MERCEDES-BENZ GL 450 4MATIC, 2008 г., VIN WCD1648711A392928, дв.27392330226325, к.WDC1648711A392928, инв.№251995683
Начальная цена
792000.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
14-08-2020 15:25 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
14.09.2020 18:00
Дата и время проведения
15.09.2020 14:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
транспортные средства
Описание имущества (объекта) характеристики
В соответствии с документацией Фотоматериалы по транспорту размещены по адресу: https://yadi.sk/d/F5GCtYjWNYYNpw
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 422
Адрес электронной почты
a.kuznecova@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кузнецова Александра Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Горобцова Диана Николаевна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
M.Suryakova@vtg.gazprom.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 910 100-48-62
Адрес местонахождения продавца/инициатора
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества: автотранспортная техника марки Мерседес-Бенз, в количестве 9 единиц. Адрес местонахождения: г. Нижний Новгород, ул. Салганская, д. 34. Собственник: ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
г.Нижний Новгород, ул. Салганская, д.34
Номер извещения
ГП020756
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Лот № 3 - Автомобиль легковой MERCEDES-BENZ S 500 4 MATIC, 2007 г., VIN № WDD2211861A171452, дв. № 27396830181832, кузов № WDD2211861A171452, инв.№ 252002335
Начальная цена
660000.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
14-08-2020 15:25 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
14.09.2020 18:00
Дата и время проведения
15.09.2020 14:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
транспортные средства
Описание имущества (объекта) характеристики
В соответствии с документацией Фотоматериалы по транспорту размещены по адресу: https://yadi.sk/d/F5GCtYjWNYYNpw
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 422
Адрес электронной почты
a.kuznecova@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кузнецова Александра Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Горобцова Диана Николаевна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
M.Suryakova@vtg.gazprom.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 910 100-48-62
Адрес местонахождения продавца/инициатора
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества: автотранспортная техника марки Мерседес-Бенз, в количестве 9 единиц. Адрес местонахождения: г. Нижний Новгород, ул. Салганская, д. 34. Собственник: ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
г.Нижний Новгород, ул. Салганская, д.34
Номер извещения
ГП020756
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Лот № 4 - Автомобиль MERCEDES-BENZ GL 500 4MATIC 328854, 2007 г., зав. № WDС1648861А328854, дв. № 27396330169082, кузов № WDС1648861А328854, инв.№ 252002569
Начальная цена
756000.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
14-08-2020 15:25 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
14.09.2020 18:00
Дата и время проведения
15.09.2020 14:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
транспортные средства
Описание имущества (объекта) характеристики
В соответствии с документацией Фотоматериалы по транспорту размещены по адресу: https://yadi.sk/d/F5GCtYjWNYYNpw
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 422
Адрес электронной почты
a.kuznecova@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кузнецова Александра Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Горобцова Диана Николаевна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
M.Suryakova@vtg.gazprom.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 910 100-48-62
Адрес местонахождения продавца/инициатора
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества: автотранспортная техника марки Мерседес-Бенз, в количестве 9 единиц. Адрес местонахождения: г. Нижний Новгород, ул. Салганская, д. 34. Собственник: ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
г.Нижний Новгород, ул. Салганская, д.34
Номер извещения
ГП020756
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Лот № 5 Автомобиль легковой MERCEDES-BENZ S 500 4MATIC, 2010 г., VIN WDD2211861A328558, № Дв. 27396830360172, инв.№ 252002647
Начальная цена
1128000.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
14-08-2020 15:25 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
14.09.2020 18:00
Дата и время проведения
15.09.2020 14:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
транспортные средства
Описание имущества (объекта) характеристики
В соответствии с документацией Фотоматериалы по транспорту размещены по адресу: https://yadi.sk/d/F5GCtYjWNYYNpw
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 422
Адрес электронной почты
a.kuznecova@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кузнецова Александра Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Горобцова Диана Николаевна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
M.Suryakova@vtg.gazprom.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 910 100-48-62
Адрес местонахождения продавца/инициатора
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества: автотранспортная техника марки Мерседес-Бенз, в количестве 9 единиц. Адрес местонахождения: г. Нижний Новгород, ул. Салганская, д. 34. Собственник: ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
г.Нижний Новгород, ул. Салганская, д.34
Номер извещения
ГП020756
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Лот № 6 - Лот Автомобиль легковой MERCEDES-BENZ E350 4MATIC, 2010 г., VIN WDD2120871A210564, Дв. № 27297731522893, инв.№ 252002702
Начальная цена
960000.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
14-08-2020 15:25 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
14.09.2020 18:00
Дата и время проведения
15.09.2020 14:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
транспортные средства
Описание имущества (объекта) характеристики
В соответствии с документацией Фотоматериалы по транспорту размещены по адресу: https://yadi.sk/d/F5GCtYjWNYYNpw
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 422
Адрес электронной почты
a.kuznecova@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кузнецова Александра Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Горобцова Диана Николаевна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
M.Suryakova@vtg.gazprom.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 910 100-48-62
Адрес местонахождения продавца/инициатора
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества: автотранспортная техника марки Мерседес-Бенз, в количестве 9 единиц. Адрес местонахождения: г. Нижний Новгород, ул. Салганская, д. 34. Собственник: ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
г.Нижний Новгород, ул. Салганская, д.34
Номер извещения
ГП020756
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Лот № 7 - Автомобиль легковой MERCEDES-BENZ E 350 4MATIC, 2010 г., VIN WDD2120871A210530, Дв. № 27297731480726, инв.№ 252002705
Начальная цена
1008000.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
14-08-2020 15:25 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
14.09.2020 18:00
Дата и время проведения
15.09.2020 14:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
транспортные средства
Описание имущества (объекта) характеристики
В соответствии с документацией Фотоматериалы по транспорту размещены по адресу: https://yadi.sk/d/F5GCtYjWNYYNpw
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 422
Адрес электронной почты
a.kuznecova@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кузнецова Александра Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Горобцова Диана Николаевна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
M.Suryakova@vtg.gazprom.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 910 100-48-62
Адрес местонахождения продавца/инициатора
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества: автотранспортная техника марки Мерседес-Бенз, в количестве 9 единиц. Адрес местонахождения: г. Нижний Новгород, ул. Салганская, д. 34. Собственник: ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
г.Нижний Новгород, ул. Салганская, д.34
Номер извещения
ГП020756
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Лот № 8 - Автомобиль легковой Меrcedes-Benz E350 4MATIC, 2011 г., VIN WDD212088IA530136, инв.№ 252005984
Начальная цена
1104000.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
14-08-2020 15:25 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
14.09.2020 18:00
Дата и время проведения
15.09.2020 14:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
транспортные средства
Описание имущества (объекта) характеристики
В соответствии с документацией Фотоматериалы по транспорту размещены по адресу: https://yadi.sk/d/F5GCtYjWNYYNpw
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 422
Адрес электронной почты
a.kuznecova@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кузнецова Александра Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Горобцова Диана Николаевна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
M.Suryakova@vtg.gazprom.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 910 100-48-62
Адрес местонахождения продавца/инициатора
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества: автотранспортная техника марки Мерседес-Бенз, в количестве 9 единиц. Адрес местонахождения: г. Нижний Новгород, ул. Салганская, д. 34. Собственник: ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
г.Нижний Новгород, ул. Салганская, д.34
Номер извещения
ГП020756
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Лот № 9 - Автомобиль легковой Меrcedes-Benz E350 4MATIC, 2011 г., VIN WDD212088IA538431, инв.№ 252005985
Начальная цена
1116000.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
14-08-2020 15:25 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
14.09.2020 18:00
Дата и время проведения
15.09.2020 14:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
транспортные средства
Описание имущества (объекта) характеристики
В соответствии с документацией Фотоматериалы по транспорту размещены по адресу: https://yadi.sk/d/F5GCtYjWNYYNpw
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 422
Адрес электронной почты
a.kuznecova@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кузнецова Александра Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Горобцова Диана Николаевна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
M.Suryakova@vtg.gazprom.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 910 100-48-62
Адрес местонахождения продавца/инициатора
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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