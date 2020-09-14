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    Главная / Торги / Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества: автотранспортная техника марки Мерседес-Бенз, в количестве 9 единиц. Адрес местонахождения: г. Нижний Новгород, ул. Салганская, д. 34. Собственник: ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»

    Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества: автотранспортная техника марки Мерседес-Бенз, в количестве 9 единиц. Адрес местонахождения: г. Нижний Новгород, ул. Салганская, д. 34. Собственник: ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.09.2020 12:0014.09.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020756Дата и время окончания срока приема заявок Лот № 1 - Автомобиль легковой MERCEDES-BENZ GL 450 4MATIC, 2008 г., VIN WCD1648711A394212, дв.27392330229808, к.WDC1648711A394212 инв.№ 251995682МоскваПечать
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    Лот 3
    Лот 4
    Лот 5
    Лот 6
    Лот 7
    Лот 8
    Лот 9

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества: автотранспортная техника марки Мерседес-Бенз, в количестве 9 единиц. Адрес местонахождения: г. Нижний Новгород, ул. Салганская, д. 34. Собственник: ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    г.Нижний Новгород, ул. Салганская, д.34

    Номер извещения

    ГП020756

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Предмет договора

    Лот № 1 - Автомобиль легковой MERCEDES-BENZ GL 450 4MATIC, 2008 г., VIN WCD1648711A394212, дв.27392330229808, к.WDC1648711A394212 инв.№ 251995682

    Начальная цена

    852000.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    14-08-2020 15:25 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    14.09.2020 18:00

    Дата и время проведения

    15.09.2020 14:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Аукцион__Автотранспортная_техника_9_ед.doc

    ИС_Аукцион_15.09.2020.xlsx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    транспортные средства

    Описание имущества (объекта) характеристики

    В соответствии с документацией Фотоматериалы по транспорту размещены по адресу: https://yadi.sk/d/F5GCtYjWNYYNpw

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51 доб. 422

    Адрес электронной почты

    a.kuznecova@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузнецова Александра Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Горобцова Диана Николаевна

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    M.Suryakova@vtg.gazprom.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 910 100-48-62

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с извещением

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с извещением

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Обременения отсутствуют.

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества: автотранспортная техника марки Мерседес-Бенз, в количестве 9 единиц. Адрес местонахождения: г. Нижний Новгород, ул. Салганская, д. 34. Собственник: ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    г.Нижний Новгород, ул. Салганская, д.34

    Номер извещения

    ГП020756

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Предмет договора

    Лот № 2 - Автомобиль легковой MERCEDES-BENZ GL 450 4MATIC, 2008 г., VIN WCD1648711A392928, дв.27392330226325, к.WDC1648711A392928, инв.№251995683

    Начальная цена

    792000.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    14-08-2020 15:25 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    14.09.2020 18:00

    Дата и время проведения

    15.09.2020 14:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Аукцион__Автотранспортная_техника_9_ед.doc

    ИС_Аукцион_15.09.2020.xlsx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    транспортные средства

    Описание имущества (объекта) характеристики

    В соответствии с документацией Фотоматериалы по транспорту размещены по адресу: https://yadi.sk/d/F5GCtYjWNYYNpw

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51 доб. 422

    Адрес электронной почты

    a.kuznecova@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузнецова Александра Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Горобцова Диана Николаевна

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    M.Suryakova@vtg.gazprom.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 910 100-48-62

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с извещением

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с извещением

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества: автотранспортная техника марки Мерседес-Бенз, в количестве 9 единиц. Адрес местонахождения: г. Нижний Новгород, ул. Салганская, д. 34. Собственник: ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    г.Нижний Новгород, ул. Салганская, д.34

    Номер извещения

    ГП020756

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Предмет договора

    Лот № 3 - Автомобиль легковой MERCEDES-BENZ S 500 4 MATIC, 2007 г., VIN № WDD2211861A171452, дв. № 27396830181832, кузов № WDD2211861A171452, инв.№ 252002335

    Начальная цена

    660000.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    14-08-2020 15:25 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    14.09.2020 18:00

    Дата и время проведения

    15.09.2020 14:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Аукцион__Автотранспортная_техника_9_ед.doc

    ИС_Аукцион_15.09.2020.xlsx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    транспортные средства

    Описание имущества (объекта) характеристики

    В соответствии с документацией Фотоматериалы по транспорту размещены по адресу: https://yadi.sk/d/F5GCtYjWNYYNpw

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51 доб. 422

    Адрес электронной почты

    a.kuznecova@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузнецова Александра Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Горобцова Диана Николаевна

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    M.Suryakova@vtg.gazprom.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 910 100-48-62

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с извещением

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с извещением

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества: автотранспортная техника марки Мерседес-Бенз, в количестве 9 единиц. Адрес местонахождения: г. Нижний Новгород, ул. Салганская, д. 34. Собственник: ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    г.Нижний Новгород, ул. Салганская, д.34

    Номер извещения

    ГП020756

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Предмет договора

    Лот № 4 - Автомобиль MERCEDES-BENZ GL 500 4MATIC 328854, 2007 г., зав. № WDС1648861А328854, дв. № 27396330169082, кузов № WDС1648861А328854, инв.№ 252002569

    Начальная цена

    756000.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    14-08-2020 15:25 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    14.09.2020 18:00

    Дата и время проведения

    15.09.2020 14:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Аукцион__Автотранспортная_техника_9_ед.doc

    ИС_Аукцион_15.09.2020.xlsx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    транспортные средства

    Описание имущества (объекта) характеристики

    В соответствии с документацией Фотоматериалы по транспорту размещены по адресу: https://yadi.sk/d/F5GCtYjWNYYNpw

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51 доб. 422

    Адрес электронной почты

    a.kuznecova@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузнецова Александра Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Горобцова Диана Николаевна

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    M.Suryakova@vtg.gazprom.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 910 100-48-62

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с извещением

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с извещением

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества: автотранспортная техника марки Мерседес-Бенз, в количестве 9 единиц. Адрес местонахождения: г. Нижний Новгород, ул. Салганская, д. 34. Собственник: ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    г.Нижний Новгород, ул. Салганская, д.34

    Номер извещения

    ГП020756

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Предмет договора

    Лот № 5 Автомобиль легковой MERCEDES-BENZ S 500 4MATIC, 2010 г., VIN WDD2211861A328558, № Дв. 27396830360172, инв.№ 252002647

    Начальная цена

    1128000.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    14-08-2020 15:25 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    14.09.2020 18:00

    Дата и время проведения

    15.09.2020 14:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Аукцион__Автотранспортная_техника_9_ед.doc

    ИС_Аукцион_15.09.2020.xlsx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    транспортные средства

    Описание имущества (объекта) характеристики

    В соответствии с документацией Фотоматериалы по транспорту размещены по адресу: https://yadi.sk/d/F5GCtYjWNYYNpw

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51 доб. 422

    Адрес электронной почты

    a.kuznecova@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузнецова Александра Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Горобцова Диана Николаевна

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    M.Suryakova@vtg.gazprom.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 910 100-48-62

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с извещением

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с извещением

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества: автотранспортная техника марки Мерседес-Бенз, в количестве 9 единиц. Адрес местонахождения: г. Нижний Новгород, ул. Салганская, д. 34. Собственник: ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    г.Нижний Новгород, ул. Салганская, д.34

    Номер извещения

    ГП020756

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Предмет договора

    Лот № 6 - Лот Автомобиль легковой MERCEDES-BENZ E350 4MATIC, 2010 г., VIN WDD2120871A210564, Дв. № 27297731522893, инв.№ 252002702

    Начальная цена

    960000.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    14-08-2020 15:25 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    14.09.2020 18:00

    Дата и время проведения

    15.09.2020 14:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Аукцион__Автотранспортная_техника_9_ед.doc

    ИС_Аукцион_15.09.2020.xlsx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    транспортные средства

    Описание имущества (объекта) характеристики

    В соответствии с документацией Фотоматериалы по транспорту размещены по адресу: https://yadi.sk/d/F5GCtYjWNYYNpw

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51 доб. 422

    Адрес электронной почты

    a.kuznecova@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузнецова Александра Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Горобцова Диана Николаевна

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    M.Suryakova@vtg.gazprom.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 910 100-48-62

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с извещением

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с извещением

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества: автотранспортная техника марки Мерседес-Бенз, в количестве 9 единиц. Адрес местонахождения: г. Нижний Новгород, ул. Салганская, д. 34. Собственник: ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    г.Нижний Новгород, ул. Салганская, д.34

    Номер извещения

    ГП020756

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Предмет договора

    Лот № 7 - Автомобиль легковой MERCEDES-BENZ E 350 4MATIC, 2010 г., VIN WDD2120871A210530, Дв. № 27297731480726, инв.№ 252002705

    Начальная цена

    1008000.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    14-08-2020 15:25 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    14.09.2020 18:00

    Дата и время проведения

    15.09.2020 14:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Аукцион__Автотранспортная_техника_9_ед.doc

    ИС_Аукцион_15.09.2020.xlsx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    транспортные средства

    Описание имущества (объекта) характеристики

    В соответствии с документацией Фотоматериалы по транспорту размещены по адресу: https://yadi.sk/d/F5GCtYjWNYYNpw

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51 доб. 422

    Адрес электронной почты

    a.kuznecova@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузнецова Александра Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Горобцова Диана Николаевна

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    M.Suryakova@vtg.gazprom.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 910 100-48-62

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с извещением

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с извещением

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества: автотранспортная техника марки Мерседес-Бенз, в количестве 9 единиц. Адрес местонахождения: г. Нижний Новгород, ул. Салганская, д. 34. Собственник: ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    г.Нижний Новгород, ул. Салганская, д.34

    Номер извещения

    ГП020756

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Предмет договора

    Лот № 8 - Автомобиль легковой Меrcedes-Benz E350 4MATIC, 2011 г., VIN WDD212088IA530136, инв.№ 252005984

    Начальная цена

    1104000.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    14-08-2020 15:25 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    14.09.2020 18:00

    Дата и время проведения

    15.09.2020 14:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Аукцион__Автотранспортная_техника_9_ед.doc

    ИС_Аукцион_15.09.2020.xlsx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    транспортные средства

    Описание имущества (объекта) характеристики

    В соответствии с документацией Фотоматериалы по транспорту размещены по адресу: https://yadi.sk/d/F5GCtYjWNYYNpw

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51 доб. 422

    Адрес электронной почты

    a.kuznecova@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузнецова Александра Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Горобцова Диана Николаевна

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    M.Suryakova@vtg.gazprom.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 910 100-48-62

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с извещением

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с извещением

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества: автотранспортная техника марки Мерседес-Бенз, в количестве 9 единиц. Адрес местонахождения: г. Нижний Новгород, ул. Салганская, д. 34. Собственник: ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    г.Нижний Новгород, ул. Салганская, д.34

    Номер извещения

    ГП020756

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Предмет договора

    Лот № 9 - Автомобиль легковой Меrcedes-Benz E350 4MATIC, 2011 г., VIN WDD212088IA538431, инв.№ 252005985

    Начальная цена

    1116000.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    14-08-2020 15:25 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    14.09.2020 18:00

    Дата и время проведения

    15.09.2020 14:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Аукцион__Автотранспортная_техника_9_ед.doc

    ИС_Аукцион_15.09.2020.xlsx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    транспортные средства

    Описание имущества (объекта) характеристики

    В соответствии с документацией Фотоматериалы по транспорту размещены по адресу: https://yadi.sk/d/F5GCtYjWNYYNpw

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51 доб. 422

    Адрес электронной почты

    a.kuznecova@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузнецова Александра Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Горобцова Диана Николаевна

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    M.Suryakova@vtg.gazprom.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 910 100-48-62

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с извещением

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с извещением

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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