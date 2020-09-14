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Номер извещения
ГП020633
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выбор поставщика по услуге страхования строительно-монтажных работ при строительстве объекта ««Терминал сжиженного природного газа и стабильного газового конденсата «Утренний». Этапы 2,3,11,13.1,13.2,15» для нужд АО «МРТС» согласно техническому заданию.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
14.08.2020 10:20
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117292, Российская Федерация, Москва, Новочерёмушкинская ул,, дом 18, комната 1/3
Почтовый адрес
117292, Российская Федерация, Москва, Новочерёмушкинская ул,, дом 18, комната 1/3
Контактный телефон
+7 499 754-20-21 доб. 420
Факс
+7 499 754-20-21
Адрес электронной почты
Sergeeva_T@mrts.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сергеева Татьяна Борисовна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Выбор поставщика по услуге страхования строительно-монтажных работ при строительстве объекта ««Терминал сжиженного природного газа и стабильного газового конденсата «Утренний». Этапы 2,3,11,13.1,13.2,15» для нужд АО «МРТС» согласно техническому заданию.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.09.2020 18:00 GMT +314.09.2020 18:0014.09.2020 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020633Дата и время окончания срока приема заявок Выбор поставщика по услуге страхования строительно-монтажных работ при строительстве объекта ««Терминал сжиженного природного газа и стабильного газового конденсата «Утренний». Этапы 2,3,11,13.1,13.2,15» для нужд АО «МРТС» согласно техническому заданию.Москва
Подведение итогов не позднее
16.09.2020 18:0016.09.2020 18:0016.09.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020633Подведение итогов не позднее Выбор поставщика по услуге страхования строительно-монтажных работ при строительстве объекта ««Терминал сжиженного природного газа и стабильного газового конденсата «Утренний». Этапы 2,3,11,13.1,13.2,15» для нужд АО «МРТС» согласно техническому заданию.Москва
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
16.09.202016.09.2020 18:0016.09.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020633Подведение итогов не позднее Выбор поставщика по услуге страхования строительно-монтажных работ при строительстве объекта ««Терминал сжиженного природного газа и стабильного газового конденсата «Утренний». Этапы 2,3,11,13.1,13.2,15» для нужд АО «МРТС» согласно техническому заданию.Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выбор поставщика по услуге страхования строительно-монтажных работ при строительстве объекта ««Терминал сжиженного природного газа и стабильного газового конденсата «Утренний». Этапы 2,3,11,13.1,13.2,15» для нужд АО «МРТС» согласно техническому заданию.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ОПТИМА ФИНАНС
Все закупки и тендеры ОПТИМА ФИНАНС
Адрес местонахождения
117292, Российская Федерация, Москва, Новочерёмушкинская ул,, дом 18, комната 1/3
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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