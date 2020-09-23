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    Главная / Торги / Оказание услуг по проведению периодического медицинского осмотра для нужд ООО «Оренбург Водоканал»

    Оказание услуг по проведению периодического медицинского осмотра для нужд ООО «Оренбург Водоканал»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.09.2020 15:0023.09.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009404489Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению периодического медицинского осмотра Оренбург, ул.Потехина, 41Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009404489

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    71

    Наименование закупки

    Оказание услуг по проведению периодического медицинского осмотра для нужд ООО «Оренбург Водоканал»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Полотовая закупка

    Дата публикации

    14.08.2020 10:06

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение_2_-_Проект_договора.docx

    Приложение_5_-_Памятка_ГЛБ.docx

    Информационная_карта.docx

    Приложение_3_-_Форма_подачи_предложений_(услуги).xlsx

    Приложение_6_-_Согласие_о_готовности_использования_ЮЗЭДО.doc

    Приложение_4_-_Критерии_и_порядок_оценки_и_сопоставления_предложений.xlsx

    Приложение_1_-_Техническое_задание.docx

    32009404489___Конкурентный_лист.xlsx

    79_2020ГПБ___медосмотр.docx

    Лист_согласования_к_79ГПБ.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,

    Почтовый адрес

    460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41

    Контактный телефон

    +7 3532 37-00-00

    Факс

    +7 3532 37-00-00

    Адрес электронной почты

    a.yakupova@rosvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Якупова Альбина Ильгизовна

    Место рассмотрения предложений

    Оренбург, ул.Потехина, 41

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по проведению периодического медицинского осмотра

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.09.2020 15:00 GMT +323.09.2020 15:0023.09.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009404489Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению периодического медицинского осмотра Оренбург, ул.Потехина, 41

    Дата и время вскрытия заявок

    23.09.2020 15:0023.09.2020 15:0023.09.2020 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009404489Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по проведению периодического медицинского осмотра Оренбург, ул.Потехина, 41

    Подведение итогов не позднее

    13.10.2020 08:0013.10.2020 08:0013.10.2020 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009404489Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению периодического медицинского осмотра Оренбург, ул.Потехина, 41

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.10.202013.10.2020 08:0013.10.2020 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009404489Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению периодического медицинского осмотра Оренбург, ул.Потехина, 41

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по проведению периодического медицинского осмотра

    Начальная цена

    1 667 264,21

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,

    460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/760436/name/5f913323c90c62.96533087

    22.10.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/760433/name/5f9132f6a29606.00258365

    22.10.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/760435/name/5f913303b49759.20043134

    22.10.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность в области медицины прочая"

    Кол-во: 768.00000

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