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Наименование процедуры
Продажа: газификатор холодный криогенный ГХК-3/1,6-200м
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
г.Екатеринбург пер.Хибиногорский 33
Номер извещения
ГП020630
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
Общество с ограниченной ответственностью «Уральский металлургический завод»
Предмет договора
ООО "УМЗ" реализует газификатор холодный криогенный ГХК-3/1,6-200м 1993г.в. выведен из эксплуатации 08.2018
Начальная цена
600000.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
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Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
14-08-2020 10:10 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
18.08.2020 09:00
Дата и время проведения
18.08.2020 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование
Описание имущества (объекта) характеристики
газификатор холодный криогенный ГХК-3/1,6-200м 1993г.в.
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
неликвид
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
Общество с ограниченной ответственностью «Уральский металлургический завод»
Юридический адрес
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33
Контактный телефон
9122402080
Адрес электронной почты
ozornin@ekb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Озорнин Юрий Викторович
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Контактное лицо продавца/инициатора
Козкин Василий Николаевич
Адрес эл. почты продавца/инициатора
ozornin@ekb.ru
Телефон продавца/инициатора
9122402080
Адрес местонахождения продавца/инициатора
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
максимальная цена
Требования, предъявляемые к Участнику
см.в составе документации
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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