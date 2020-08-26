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Номер извещения
ГП020621
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Освоение скважин струйным насосом на месторождениях АО «Самаранефтегаз» в 2020-2022 годах
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
14.08.2020 09:45
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
443030, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Спортивная, 21
Почтовый адрес
443030, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Спортивная, 21
Контактный телефон
+7 846 336-59-27 доб. 300
Факс
+7 846 336-63-00
Адрес электронной почты
BochkovskayaTG@sngeo.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бочковская Татьяна Геннадьевна
Место рассмотрения предложений
Самара
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Освоение скважин струйным насосом на месторождениях АО «Самаранефтегаз» в 2020-2022 годах
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.08.2020 10:30 GMT +326.08.2020 10:3026.08.2020 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020621Дата и время окончания срока приема заявок Освоение скважин струйным насосом на месторождениях АО «Самаранефтегаз» в 2020-2022 годах Самара
Дата и время вскрытия заявок
26.08.2020 10:3026.08.2020 10:3026.08.2020 10:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП020621Дата и время вскрытия заявок Освоение скважин струйным насосом на месторождениях АО «Самаранефтегаз» в 2020-2022 годах Самара
Подведение итогов не позднее
18.09.2020 15:0018.09.2020 15:0018.09.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020621Подведение итогов не позднее Освоение скважин струйным насосом на месторождениях АО «Самаранефтегаз» в 2020-2022 годах Самара
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Освоение скважин струйным насосом на месторождениях АО «Самаранефтегаз» в 2020-2022 годах
Начальная цена
13 925 632,73
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО СНГЕО
Все закупки и тендеры ПАО СНГЕО
Адрес местонахождения
443030, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Спортивная, 21
Отсутствуют
Документация лота
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