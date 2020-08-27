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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32009404334
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка персональных компьютеров и ноутбуков
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Дата публикации
14.08.2020 09:40
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
426035, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Серова, 79
Почтовый адрес
426035, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Серова, 79
Контактный телефон
3412-4-01-45
Факс
+7 3412 49-01-90
Адрес электронной почты
N.Nuriev@UDMURTGAZ.RU
Ф.И.О. контактного лица
Нуриев Наиль Замирович
Место рассмотрения предложений
Ижевск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка персональных компьютеров и ноутбуков
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка персональных компьютеров и ноутбуков
Начальная цена
1 711 564,13
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ИЖЕВСК
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ИЖЕВСК
Адрес местонахождения
426035, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Серова, 79
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 10
Кол-во: 9
Кол-во: 14
Кол-во: 7
Кол-во: 5
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