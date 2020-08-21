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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32009404284
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос предложений в электронной форме по отбору организации для предоставления права использования программы для ЭВМ (034-ИТиС-08-2020)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
14.08.2020 09:35
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
390005, ОБЛ РЯЗАНСКАЯ, Г РЯЗАНЬ, УЛ СЕМАШКО, 16,
Почтовый адрес
390005, Рязанская область, г. Рязань, ул. Семашко, д. 16
Контактный телефон
+7 4912 93-76-61
Факс
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Адрес электронной почты
okz@ryazanoblgaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Юханова Елена Анатольевна
Место рассмотрения предложений
Рязань
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Предоставление права использования программы (лицензия на ПО (Антивирус ) для ЭВМ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.08.2020 10:59 GMT +321.08.2020 10:5921.08.2020 10:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009404284Дата и время окончания срока приема заявок Предоставление права использования программы (лицензия на ПО (Антивирус ) для ЭВМРязань
Дата и время вскрытия заявок
21.08.2020 11:0021.08.2020 11:0021.08.2020 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009404284Дата и время вскрытия заявок Предоставление права использования программы (лицензия на ПО (Антивирус ) для ЭВМРязань
Подведение итогов не позднее
24.08.2020 12:0024.08.2020 12:0024.08.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009404284Подведение итогов не позднее Предоставление права использования программы (лицензия на ПО (Антивирус ) для ЭВМРязань
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Предоставление права использования программы (лицензия на ПО (Антивирус ) для ЭВМ
Начальная цена
347 600,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Адрес местонахождения
390005, ОБЛ РЯЗАНСКАЯ, Г РЯЗАНЬ, УЛ СЕМАШКО, 16,
390005, Рязанская область, г. Рязань, ул. Семашко, д. 16
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 550.00000
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