Дата и время окончания срока приема заявок

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Транспортировка негабаритных отливок весом до 30 тн и шириной груза до 3,5 м по маршруту Колпино -Екатеринбург" Кол-во: 1

"Позиция 2" "Транспортировка негабаритных отливок весом до 70 тн и шириной груза до 3,5 м по маршруту Колпино -Екатеринбург " Кол-во: 1

"Позиция 3" "Транспортировка негабаритных отливок весом до 100 тн по маршруту Колпино -Екатеринбург" Кол-во: 1

"Позиция 4" "Транспортировка негабаритных отливок весом до 30 тн и шириной груза до 4,0 м по маршруту Колпино –Екатеринбург " Кол-во: 1

"Позиция 5" "Транспортировка негабаритных отливок весом до 30 тн и шириной груза до 4,6 м по маршруту Колпино –Екатеринбург " Кол-во: 1

"Позиция 6" "Транспортировка негабаритных отливок весом до 70 тн и шириной груза до 4,0 м по маршруту Колпино -Екатеринбург " Кол-во: 1

"Позиция 7" "Транспортировка негабаритных отливок весом до 70 тн и шириной груза до 5,6 м по маршруту Колпино -Екатеринбург " Кол-во: 1

"Позиция 8" "Транспортировка негабаритных отливок весом до 100 тн и шириной груза до 4,0 м по маршруту Колпино -Екатеринбург " Кол-во: 1