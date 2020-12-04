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Наименование процедуры
Открытый аукцион в электронной форме с повышением начальной цены на право заключения договора купли-продажи движимого имущества (транспортных средств)
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18
Номер извещения
ГП020620
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
Акционерное общество Опытное конструкторское бюро Новатор
Предмет договора
легковой-универсал АМУР-3135 BQ6473SG G3 4WD
Начальная цена
203789.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
14-08-2020 09:36 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
08.12.2020 15:00
Дата и время проведения
11.12.2020 13:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
транспортные средства
Описание имущества (объекта) характеристики
легковой-универсал АМУР-3135 BQ6473SG G3 4WD
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
Акционерное общество Опытное конструкторское бюро Новатор
Юридический адрес
620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18
Контактный телефон
+7 912 640-15-93
Адрес электронной почты
manager@okb-novator.ru
Ф.И.О. контактного лица
Трубицин Павел Николаевич
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Контактное лицо продавца/инициатора
Абдрахманов Фарид Хабибуллович
Адрес эл. почты продавца/инициатора
manager@okb-novator.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 912 640-15-93
Адрес местонахождения продавца/инициатора
620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
Согласно извещению
Требования, предъявляемые к Участнику
Согласно извещению
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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