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    Главная / Торги / Поставка вентиляционных комплектующих

    Поставка вентиляционных комплектующих

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.08.2020 06:0021.08.2020 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009404260Дата и время окончания срока приема заявок Поставка вентиляционных комплектующих 620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009404260

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    451/63-ЗКЦ

    Наименование закупки

    Поставка вентиляционных комплектующих

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    14.08.2020 09:33

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Извещение

    Проект договора

    32009404260_ИП.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ М.И.КАЛИНИНА, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ
    Все закупки и тендеры ПАО МЗИК

    Юридический адрес

    620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,

    Почтовый адрес

    620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18

    Контактный телефон

    +7 343 329-35-70

    Факс

    +7 343 331-17-97

    Адрес электронной почты

    zakupki_345@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Велиоцинский Дмитрий Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка вентиляционных комплектующих

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.08.202026.08.2020 16:0026.08.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009404260Подведение итогов не позднее Поставка вентиляционных комплектующих 620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка вентиляционных комплектующих

    Начальная цена

    3 638 709,35

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ М.И.КАЛИНИНА, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО МЗИК
    Все закупки и тендеры ПАО МЗИК

    Адрес местонахождения

    620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,

    620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/720957/name/5f46314a09dcc1.70811496

    26.08.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Установка AIRNED-M12L/K1/P1/F1/K2/P2/S1/E1.90/N1.3/V2.0.P63.R-11x15/P2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Термостат KP 61 (060L126466) 6 м"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Клапан рег. поворотный HRB3 DN32 Kvs 16 (065Z0408)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Привод AMB 162, 24В, аналоговый (082H0230)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Комплект циркуляционного насоса DAB A 56/180 M (230В)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Устройство дистанционного управления RTF-3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Датчик температуры канальный STK-3 (дтк на приток)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Датчик наружной температуры STN-3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Датчик температуры воды погружной VSP-3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Датчик перепада давления 500 Pa DPD-5 (дпд на прит. фильтр)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Привод воздушной заслонки GMA 321.1E (для засл. прит. канала)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Привод воздушной заслонки GLB 331.1E (для смес. засл.)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Блок управления ACE CR2-90-3R0 1-1H25-S1/N Межсезон"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Комплект частотного преобразователя VL-A-11/400 (11кВт, 23А, 400В)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Воздухонагреватель EA 90-50/30"

    Кол-во: 3

    "Позиция 16"

    "Блок управления ACE CR1-E90-3R0 / N"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Датчик температуры канальный STK-3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Вентилятор канальный взрывозащищенный УНИВЕНТ-В-2,5-4-2-01-110-0,25х1500х380-У2 ExIIGbcT4x с маркировкой степени защиты двигателя 1ExdIIBT4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Защитная сетка к УНИВЕНТ-2,5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Гибкая вставка ВГ-О-2,5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Дроссель-клапан заслонка АЗД 136.000 355 с ручным приводом"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Калорифер взрывозащищенный НВЕх 15-9-600 (15кВт 380В треугольник)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 23"

    "Вентилятор KVR 200/1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "Хомут соединительный HTK 200"

    Кол-во: 2

    "Позиция 25"

    "Кронштейн крепления вентилятора KKV 200"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Клапан обратный KON 160"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Регулятор скорости RTY-1,5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Воздуховод гибкий алюминиевый неизолированный ALUDUCT 102mm*10m (раб. темп. -30...+140, макс. давл. 2500 Па)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Диффузор вытяжной стальной DVS 100"

    Кол-во: 6

    "Позиция 30"

    "Лючок питометрический А9-57 (Лючок для замеров воздуха ЛЗ)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "Фильтр кассетный FRC 60-35"

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "Вставка кассетная фильтрующая DFC 60-35"

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "Заслонка CHR 60-35"

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "Вентилятор VR 60-35/31-4D"

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "Вставка гибкая FH 60-35"

    Кол-во: 2

    "Позиция 36"

    "Воздухонагреватель EA 60-35/30"

    Кол-во: 1

    "Позиция 37"

    "Блок управления ACE CR1-30-3R0-S1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 38"

    "Устройство дистанционного управления RTF-3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 39"

    "Датчик температуры канальный STK-3 (дтк на приток)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 40"

    "Датчик перепада давления 500 Pa DPD-5 (дпд на прит. фильтр)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 41"

    "Привод воздушной заслонки GDB331.1E/KF (для засл. прит."

    Кол-во: 1

    "Позиция 42"

    "Комплект частотного преобразователя VL-A-2,2/400 (2,2кВт, 5,3А, 400В)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 43"

    "Вентилятор VR 60-35/31-4D"

    Кол-во: 1

    "Позиция 44"

    "Заслонка CHR 60-35"

    Кол-во: 1

    "Позиция 45"

    "Вставка гибкая FH 60-30"

    Кол-во: 2

    "Позиция 46"

    "Защитное реле STDT 16 №382029"

    Кол-во: 1

    "Позиция 47"

    "Привод воздушной заслонки GPC321.1A (для засл. прит. канала)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 48"

    "Решетка вентиляционная пластик 400х400мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 49"

    "Клапан КЛАРА-400*400-Н"

    Кол-во: 1

    "Позиция 50"

    "Диффузор приточный стальной DVS-P 160"

    Кол-во: 12

    "Позиция 51"

    "Воздуховод гибкий алюминиевый неизолированный ALUDUCT 160mm*10m (раб. темп. -30...+140, макс. давл. 2500 Па)"

    Кол-во: 3

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