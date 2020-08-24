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Номер извещения
32009404372
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытые маркетинговые исследования рынка на поставку электротехнических товаров для ПАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород".
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
14.08.2020 09:47
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603022, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПУШКИНА, 18,
Почтовый адрес
603022, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПУШКИНА, 18
Контактный телефон
+7 831 469-48-34
Факс
+7 831 416-09-84
Адрес электронной почты
titanov@oblgaz.nnov.ru
Ф.И.О. контактного лица
Титанов Юрий Александрович
Место рассмотрения предложений
Нижний Новгород
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка электротехнических товаров.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка электротехнических товаров.
Начальная цена
2 155 954,59
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НИЖНИЙ НОВГОРОД
Все закупки и тендеры ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НИЖНИЙ НОВГОРОД
Адрес местонахождения
603022, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПУШКИНА, 18,
603022, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПУШКИНА, 18
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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