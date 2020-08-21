открытый запрос котировок в электронной форме участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства на право заключения договора подряда на выполнение работы по ремонту плоской кровли корпуса 135 (инвентарный № 000206) на площадке 2 АО «ИЭМЗ» Купол», расположенной по адресу: УР, г. Ижевск, ул. Спортивная, 111

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 32009404113 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки открытый запрос котировок в электронной форме участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства на право заключения договора подряда на выполнение работы по ремонту плоской кровли корпуса 135 (инвентарный № 000206) на площадке 2 АО «ИЭМЗ» Купол», расположенной по адресу: УР, г. Ижевск, ул. Спортивная, 111 Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос котировок в электронной форме для СМСП Дата публикации

Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИЖЕВСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД КУПОЛ

Все закупки и тендеры АО ИЭМЗ КУПОЛ Юридический адрес 426033, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ИЖЕВСК, УЛ ПЕСОЧНАЯ, ДОМ 3, Почтовый адрес 426033, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Песочная, 3 Контактный телефон +7 3412 90-32-20 Факс +7 3412 90-32-20 Адрес электронной почты 047@kupol.ru Ф.И.О. контактного лица Черезова Елена Юрьевна Место рассмотрения предложений Ижевск, Песочная, 3 Закупки и тендеры Удмуртская Республика Ключевые слова:

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