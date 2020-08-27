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Номер извещения
ГП020613
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка листового проката в соответствии с заявкой. Труба 09Г2С.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
14.08.2020 08:59
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
Почтовый адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
Контактный телефон
+7 343 310-08-15
Факс
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Адрес электронной почты
Kseniya.Makhaeva@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Махаева Ксения Ришатовна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка листового проката в соответствии с заявкой. Труба 09Г2С.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.08.2020 09:00 GMT +327.08.2020 09:0027.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020613Дата и время окончания срока приема заявок Поставка листового проката в соответствии с заявкой. Труба 09Г2С.Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
27.08.2020 09:0027.08.2020 09:0027.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП020613Дата и время вскрытия заявок Поставка листового проката в соответствии с заявкой. Труба 09Г2С.Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка листового проката в соответствии с заявкой. Труба 09Г2С.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО УРАЛХИММАШ
Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ
Адрес местонахождения
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 9
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