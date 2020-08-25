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Номер извещения
32009404117
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка автомобиля УАЗ Профи 2 поколение Борт с двойной кабиной 2,7 МТ (150 л.с.) 4х4 Комфорт 236324-201
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
14.08.2020 09:11
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
357914, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г ЗЕЛЕНОКУМСК, УЛ 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 105,
Почтовый адрес
357914, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г ЗЕЛЕНОКУМСК, УЛ 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 105
Контактный телефон
+7 86552 6-70-45
Факс
+7 86552 6-76-75
Адрес электронной почты
zelgaz.stv@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
Каторгина Мария Геннадьевна
Место рассмотрения предложений
357914, Ставропольский край, Советский район, г. Зеленокумск, ул. 50 лет Октября, 105
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка товаров по номенклатурной группе: "Транспортные средства и строительно-дорожная техника"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.08.2020 12:59 GMT +325.08.2020 12:5925.08.2020 12:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009404117Дата и время окончания срока приема заявок Поставка товаров по номенклатурной группе: "Транспортные средства и строительно-дорожная техника"357914, Ставропольский край, Советский район, г. Зеленокумск, ул. 50 лет Октября, 105
Дата и время вскрытия заявок
25.08.2020 12:5925.08.2020 12:5925.08.2020 12:59Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009404117Дата и время вскрытия заявок Поставка товаров по номенклатурной группе: "Транспортные средства и строительно-дорожная техника"357914, Ставропольский край, Советский район, г. Зеленокумск, ул. 50 лет Октября, 105
Подведение итогов не позднее
27.08.2020 13:0027.08.2020 13:0027.08.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009404117Подведение итогов не позднее Поставка товаров по номенклатурной группе: "Транспортные средства и строительно-дорожная техника"357914, Ставропольский край, Советский район, г. Зеленокумск, ул. 50 лет Октября, 105
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
27.08.202027.08.2020 13:0027.08.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009404117Подведение итогов не позднее Поставка товаров по номенклатурной группе: "Транспортные средства и строительно-дорожная техника"357914, Ставропольский край, Советский район, г. Зеленокумск, ул. 50 лет Октября, 105
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка товаров по номенклатурной группе: "Транспортные средства и строительно-дорожная техника"
Начальная цена
1 191 040,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ЗЕЛЕНОКУМСКРАЙГАЗ
Все закупки и тендеры АО ЗЕЛЕНОКУМСКРАЙГАЗ
Адрес местонахождения
357914, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г ЗЕЛЕНОКУМСК, УЛ 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 105,
357914, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г ЗЕЛЕНОКУМСК, УЛ 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 105
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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