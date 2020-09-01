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    Главная / Торги / Работы по замене участка подземного стального газопровода по ул.Ладожская,105

    Работы по замене участка подземного стального газопровода по ул.Ладожская,105

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.09.2020 11:5901.09.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009403961Дата и время окончания срока приема заявок Работы по замене участка подземного стального газопровода по ул.Ладожская,105г.ПензаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009403961

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    140820

    Наименование закупки

    Работы по замене участка подземного стального газопровода по ул.Ладожская,105

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    14.08.2020 08:46

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение_2_-_Смета.xlsx

    Приложение_1_-Проектная_документация.pdf

    Документация_о_запросе_предложений_в_электронной_форме_(редакция_2).docx

    Извещение_об_осуществлении_запроса_предложений_в_электронной_форме_(редакция_2).docx

    техническое_задание.docx

    Проект_договора.doc

    Итоговый_протокол_№_140820.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МЕТАН
    Все закупки и тендеры АО МЕТАН

    Юридический адрес

    440066, Российская Федерация, Пензенская область, Пенза, Рахманинова, 1а

    Почтовый адрес

    440066, Российская Федерация, Пензенская область, Пенза, Рахманинова, 1а

    Контактный телефон

    +7 8412 98-87-38

    Факс

    Адрес электронной почты

    omts1@penzaoblgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Киселев Олег Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    г.Пенза

    Закупки и тендеры Пензенская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Работы по замене участка подземного стального газопровода по ул.Ладожская,105

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.09.2020 11:59 GMT +301.09.2020 11:5901.09.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009403961Дата и время окончания срока приема заявок Работы по замене участка подземного стального газопровода по ул.Ладожская,105г.Пенза

    Дата и время вскрытия заявок

    01.09.2020 12:0001.09.2020 12:0001.09.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009403961Дата и время вскрытия заявок Работы по замене участка подземного стального газопровода по ул.Ладожская,105г.Пенза

    Подведение итогов не позднее

    04.09.2020 17:0004.09.2020 17:0004.09.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009403961Подведение итогов не позднее Работы по замене участка подземного стального газопровода по ул.Ладожская,105г.Пенза

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    04.09.202004.09.2020 17:0004.09.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009403961Подведение итогов не позднее Работы по замене участка подземного стального газопровода по ул.Ладожская,105г.Пенза

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Работы по замене участка подземного стального газопровода по ул.Ладожская,105

    Начальная цена

    4 366 620,74

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО МЕТАН
    Все закупки и тендеры АО МЕТАН

    Адрес местонахождения

    440066, Российская Федерация, Пензенская область, Пенза, Рахманинова, 1а

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/727612/name/5f5615e0a1fa27.69872700

    07.09.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения"

    Кол-во: 1.00000

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