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Номер извещения
32009404020
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по лабораторным исследованиям природной и питьевой вод на радиологические показатели
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
14.08.2020 08:54
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603086, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ КЕРЧЕНСКАЯ, ДОМ 15А,
Почтовый адрес
603950, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ КЕРЧЕНСКАЯ, ДОМ 15А
Контактный телефон
+7 831 246-99-87
Факс
--
Адрес электронной почты
ukoshechkina@vodokanal-nn.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кошечкина Юлия Владимировна
Место рассмотрения предложений
Нижний Новгород
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Оказание услуг по лабораторным исследованиям природной и питьевой вод на радиологические показатели
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.09.2020 10:00 GMT +304.09.2020 10:0004.09.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009404020Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по лабораторным исследованиям природной и питьевой вод на радиологические показателиНижний Новгород
Дата и время вскрытия заявок
04.09.2020 10:0004.09.2020 10:0004.09.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009404020Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по лабораторным исследованиям природной и питьевой вод на радиологические показателиНижний Новгород
Подведение итогов не позднее
11.09.2020 16:0011.09.2020 16:0011.09.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009404020Подведение итогов не позднее Оказание услуг по лабораторным исследованиям природной и питьевой вод на радиологические показателиНижний Новгород
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по лабораторным исследованиям природной и питьевой вод на радиологические показатели
Начальная цена
503 322,58
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры АО НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
603086, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ КЕРЧЕНСКАЯ, ДОМ 15А,
603950, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ КЕРЧЕНСКАЯ, ДОМ 15А
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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