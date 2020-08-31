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Номер извещения
32009404054
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка автомобильных шин
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
14.08.2020 09:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
460503, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Р-Н ОРЕНБУРГСКИЙ, С ДЕДУРОВКА, КМ 31-Й (ТРАССА ОРЕНБУРГ - ИЛЕК ТЕР.), ЗД 7,
Почтовый адрес
460512, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, СТ КАРГАЛА, КМ 30-Й
Контактный телефон
+7 3532 73-52-56
Факс
Адрес электронной почты
NaymushinSV@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
Наймушин Сергей Владимирович
Место рассмотрения предложений
Оренбург
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка автомобильных шин
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.08.2020 08:00 GMT +331.08.2020 08:0031.08.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009404054Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автомобильных шинОренбург
Дата и время вскрытия заявок
31.08.2020 08:0031.08.2020 08:0031.08.2020 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009404054Дата и время вскрытия заявок Поставка автомобильных шинОренбург
Подведение итогов не позднее
07.09.2020 08:0007.09.2020 08:0007.09.2020 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009404054Подведение итогов не позднее Поставка автомобильных шинОренбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка автомобильных шин
Начальная цена
157 300,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
460503, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Р-Н ОРЕНБУРГСКИЙ, С ДЕДУРОВКА, КМ 31-Й (ТРАССА ОРЕНБУРГ - ИЛЕК ТЕР.), ЗД 7,
460512, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, СТ КАРГАЛА, КМ 30-Й
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 11.00000
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