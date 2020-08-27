Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка масел, смазок, иных технических жидкостей для нужд ООО «Щекинская ГРЭС»

    Поставка масел, смазок, иных технических жидкостей для нужд ООО «Щекинская ГРЭС»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.08.2020 14:0027.08.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009403883Дата и время окончания срока приема заявок Поставка масел, смазок, иных технических жидкостейЩекинский районПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009403883

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка масел, смазок, иных технических жидкостей для нужд ООО «Щекинская ГРЭС»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    14.08.2020 08:26

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение_№3_-_Сведения_о_начальной_(максимальной)_цене_единицы_каждого_Товара.xlsx

    Приложение_№2_-_Проект_договора.docx

    Приложение_№1_-_Техническое_задание.xlsx

    Извещение_и_Документация_о_закупке__на_поставку_без_ограничений.docx

    Итоговый_протокол_32009403883.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЩЕКИНСКАЯ ГРЭС
    Все закупки и тендеры ЩЕКИНСКАЯ ГРЭС

    Юридический адрес

    301205, Российская Федерация, Тульская область, Щекинский район, Советск, Энергетиков, 1Г

    Почтовый адрес

    301205, Российская Федерация, Тульская область, Щекинский район, Советск, Энергетиков, 1Г

    Контактный телефон

    +7 48751 7-44-75

    Факс

    +7 48751 7-43-02

    Адрес электронной почты

    KarpuninAV@s-gres.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Карпунин Александр Васильевич

    Место рассмотрения предложений

    Щекинский район

    Закупки и тендеры Тульская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка масел, смазок, иных технических жидкостей

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.08.2020 14:00 GMT +327.08.2020 14:0027.08.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009403883Дата и время окончания срока приема заявок Поставка масел, смазок, иных технических жидкостейЩекинский район

    Дата и время вскрытия заявок

    27.08.2020 14:0027.08.2020 14:0027.08.2020 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009403883Дата и время вскрытия заявок Поставка масел, смазок, иных технических жидкостейЩекинский район

    Подведение итогов не позднее

    03.09.2020 23:5903.09.2020 23:5903.09.2020 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009403883Подведение итогов не позднее Поставка масел, смазок, иных технических жидкостейЩекинский район

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.09.202003.09.2020 23:5903.09.2020 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009403883Подведение итогов не позднее Поставка масел, смазок, иных технических жидкостейЩекинский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка масел, смазок, иных технических жидкостей

    Начальная цена

    186 554,87

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЩЕКИНСКАЯ ГРЭС»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЩЕКИНСКАЯ ГРЭС
    Все закупки и тендеры ЩЕКИНСКАЯ ГРЭС

    Адрес местонахождения

    301205, Российская Федерация, Тульская область, Щекинский район, Советск, Энергетиков, 1Г

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/737808/name/5f69c3135733f1.58897923

    22.09.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство нефтепродуктов"

    Кол-во: 1.00000

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО ЭЛЕКТРОСЕТЬ
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП № 32211053596
    Оказание услуг по комплексному обследованию и техническому освидетельствованию зданий и сооружений для нужд АО "Электросеть"
    Оказание услуг по комплексному обследованию и техническому освидетельствованию зданий и...
    589449
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    468 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Кемеровская область
    РМЗ ГПН-ОНПЗ
    Конкурентный отбор № АП011836
    Поставка запчастей для дробеметного аппарата и головки делительной
    Поставка запчастей для дробеметного аппарата и головки делительной
    583201
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    ПАО "Газпром нефть"
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 13:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    Регион:
    Омская область
    УК КОЛМАР
    Попозиционная № ГП213451
    Приобретение раций по заявке № 39972 для АО «ГОК «Денисовский»
    Приобретение раций по заявке № 39972 для АО «ГОК «Денисовский»
    587989
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 10:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО ПОРТ ВАНИНО
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП № 32211082144
    Поставка пневматических кранцев в броне из колес, согласно техническому заданию для нужд АО «Порт Ванино» (ГП593848)
    Поставка пневматических кранцев в броне из колес, согласно техническому заданию для нужд АО...
    593848
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    10 387 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Хабаровский край
    АКС
    Конкурс в электронной форме для СМСП № 32211049668
    Проведение открытого конкурса с предварительной квалификацией в электронной форме на право заключения договора на поставку Гидро-теплоизоляционных материалов для нужд ООО «Амурские коммунальные системы» на 2022 г. (АмКС-002-22).
    Проведение открытого конкурса с предварительной квалификацией в электронной форме на право...
    588715
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурс в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    2 981 705
    Лоты:
    1
    Регион:
    Амурская область
    УК КОЛМАР
    Запрос предложений № ГП225050
    Оказание услуг по сервисному обслуживанию трансформаторных подстанций КТПВШ 630/6»
    Оказание услуг по сервисному обслуживанию трансформаторных подстанций КТПВШ 630/6»
    590247
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    УК КОЛМАР
    Попозиционная № ГП225557
    Приобретение ДВС на автосамосвалы FAW 3250 по заявке 40299, протоколы разногласий не принимаются, при предоплате свыше 1 млн обязательное предоставление банковской гарантии
    Приобретение ДВС на автосамосвалы FAW 3250 по заявке 40299, протоколы разногласий не...
    591615
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 01:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
    Маркетинговые исследования № 32211032745
    Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту транспортного средства
    Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту транспортного средства
    585865
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 04:59(GMT+03:00)
    301 320
    Лоты:
    1
    Регион:
    Хабаровский край
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить